تقرير يهزّ الأمم المتحدة.. 63 دولة شريكة في حرب الإبادة

اختارت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، مدينة كيب تاون لتقديم تقريرها بعد منعها من دخول وفرض عقوبات وصفتها بأنها “أساليب مافيا”.في كنيسة غروت كيرك، قدّمت ألبانيزي تقريرًا من أكثر من 50 صفحة يتّهم 63 دولة وعدة شركات كبرى، بينها غوغل وأمازون ومايكروسوفت، بـ”التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة” عبر الدعم العسكري أو الاقتصادي أو الصمت. وأشارت إلى أن قدمت لإسرائيل 17.9 مليار دولار مساعدات عسكرية، واستخدمت الفيتو ثلاث مرات لمنع وقف إطلاق النار.استضافت جنوب –التي قطعت علاقاتها مع ورفعت دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية– الفعالية بحضور مؤسسات حقوقية ودينية، بينها مؤسسة نيلسون مانديلا وحركة BDS.وفي لحظة رمزية، زارت ألبانيزي زنزانة مانديلا رقم 5 في روبن، ووقفت صامتة قبل أن تلتقي نشطاء فلسطينيين وعلماء مسلمين، مؤكدة “الضرورة الأخلاقية للتضامن مع المظلومين”.وفي جامعة كيب تاون، دعت إلى الأكاديمية لإسرائيل، قائلة من مركز ديزموند توتو: “الحقيقة لا تحتاج إلى ، يمكن قولها من هنا، من المكان الذي هزم الظلم”.ورغم الهجوم عليها من ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة في ، شددت ألبانيزي على أن الصمت والدعم الدبلوماسي شكل من أشكال التواطؤ، مضيفة أن “الإبادة في غزة يجب أن تكون الأخيرة في تاريخ البشرية”.وختمت بالقول: “نضالكم مرئي، صمودكم محترم، والعالم يستيقظ معكم.”