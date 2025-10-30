Advertisement

عربي-دولي

تقرير يهزّ الأمم المتحدة.. 63 دولة شريكة في حرب الإبادة

Lebanon 24
30-10-2025 | 17:40
اختارت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، مدينة كيب تاون لتقديم تقريرها بعد منعها من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات وصفتها بأنها “أساليب مافيا”.
في كنيسة غروت كيرك، قدّمت ألبانيزي تقريرًا من أكثر من 50 صفحة يتّهم 63 دولة وعدة شركات كبرى، بينها غوغل وأمازون ومايكروسوفت، بـ”التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة” عبر الدعم العسكري أو الاقتصادي أو الصمت. وأشارت إلى أن واشنطن قدمت لإسرائيل 17.9 مليار دولار مساعدات عسكرية، واستخدمت الفيتو ثلاث مرات لمنع وقف إطلاق النار.

استضافت جنوب أفريقيا –التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل ورفعت دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية– الفعالية بحضور مؤسسات حقوقية ودينية، بينها مؤسسة نيلسون مانديلا وحركة BDS.

وفي لحظة رمزية، زارت ألبانيزي زنزانة مانديلا رقم 5 في جزيرة روبن، ووقفت صامتة قبل أن تلتقي نشطاء فلسطينيين وعلماء مسلمين، مؤكدة “الضرورة الأخلاقية للتضامن مع المظلومين”.

وفي جامعة كيب تاون، دعت إلى المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، قائلة من مركز ديزموند توتو: “الحقيقة لا تحتاج إلى نيويورك، يمكن قولها من هنا، من المكان الذي هزم الظلم”.

ورغم الهجوم عليها من ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة في الأمم المتحدة، شددت ألبانيزي على أن الصمت والدعم الدبلوماسي شكل من أشكال التواطؤ، مضيفة أن “الإبادة في غزة يجب أن تكون الأخيرة في تاريخ البشرية”.

وختمت بالقول: “نضالكم مرئي، صمودكم محترم، والعالم يستيقظ معكم.”
 
المصدر:الجزيرة

