عربي-دولي
سنويّاً... أميركا تُقرّر استقبال 7500 لاجئ فقط
Lebanon 24
30-10-2025
|
17:34
تخطط
الولايات المتحدة
لتقليص عدد اللاجئين الذين سيتم استقبالهم سنوياً إلى أدنى مستوى تاريخي، مع إعطاء الأولوية للبيض القادمين من
جنوب أفريقيا
.
وفقاً للسياسة الجديدة، ستستقبل الولايات المتحدة 7500 لاجئ فقط في السنة المالية 2026، مقارنة بأكثر من 100 ألف لاجئ سنوياً في عهد الرئيس
الديمقراطي
جو بايدن
. (العربية)
