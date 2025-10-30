Advertisement

عربي-دولي

سنويّاً... أميركا تُقرّر استقبال 7500 لاجئ فقط

Lebanon 24
30-10-2025 | 17:34
تخطط الولايات المتحدة لتقليص عدد اللاجئين الذين سيتم استقبالهم سنوياً إلى أدنى مستوى تاريخي، مع إعطاء الأولوية للبيض القادمين من جنوب أفريقيا.
وفقاً للسياسة الجديدة، ستستقبل الولايات المتحدة 7500 لاجئ فقط في السنة المالية 2026، مقارنة بأكثر من 100 ألف لاجئ سنوياً في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن. (العربية)
 
 

