عربي-دولي
إسرائيل تتسلم جثة رهينتين.. وتستمر بعمليات القصف
Lebanon 24
31-10-2025
|
00:16
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، مساء الخميس، عن تحديد هوية جثتي الرهينتين اللتين تسلمهما من حركة
حماس
، وهما عميرام كوبر وساهر باروخ، تمهيداً لدفنهما بعد انتهاء إجراءات التعرف عليهما.
جاءت عملية التسليم في ظل توتر متصاعد بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تتهم
إسرائيل
حماس بالتسويف في تسليم رفات الرهائن المتوفين، بينما ترد الحركة بأن صعوبة تحديد مواقع الرفات في وسط الدمار الهائل يستغرق وقتاً. ومن أصل 28 جثماناً متفقاً على تسليمهم، لم يتم تسليم سوى 15 حتى الآن.
يشكل ملف رفات الرهائن عقبة رئيسية أمام خطة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لإنهاء الحرب، إلى جانب الخلافات حول إدارة
قطاع غزة
المستقبلية ونزع سلاح حماس. وتتبادل الجهتان الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة، الذي ينص على إطلاق سراح الرهائن الأحياء مقابل إطلاق آلاف السجناء
الفلسطينيين
ووقف العمليات الهجومية
الإسرائيلية
.
وأدى قتل جندي إسرائيلي إلى قيام إسرائيل بردود عسكرية أسفرت، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، عن مقتل 104 أشخاص، بينهم 46 طفلاً و20 امرأة.
واستمرت
الغارات
الجوية اليوم على مناطق في خان يونس وشرقي مدينة غزة، مما يزيد من مخاوف السكان من عودة التصعيد إلى سابق عهده. (العين)
