إسرائيل تتسلم جثة رهينتين.. وتستمر بعمليات القصف

Advertisement

أعلن الجيش ، مساء الخميس، عن تحديد هوية جثتي الرهينتين اللتين تسلمهما من حركة ، وهما عميرام كوبر وساهر باروخ، تمهيداً لدفنهما بعد انتهاء إجراءات التعرف عليهما.جاءت عملية التسليم في ظل توتر متصاعد بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تتهم حماس بالتسويف في تسليم رفات الرهائن المتوفين، بينما ترد الحركة بأن صعوبة تحديد مواقع الرفات في وسط الدمار الهائل يستغرق وقتاً. ومن أصل 28 جثماناً متفقاً على تسليمهم، لم يتم تسليم سوى 15 حتى الآن.يشكل ملف رفات الرهائن عقبة رئيسية أمام خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب، إلى جانب الخلافات حول إدارة المستقبلية ونزع سلاح حماس. وتتبادل الجهتان الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة، الذي ينص على إطلاق سراح الرهائن الأحياء مقابل إطلاق آلاف السجناء ووقف العمليات الهجومية .وأدى قتل جندي إسرائيلي إلى قيام إسرائيل بردود عسكرية أسفرت، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، عن مقتل 104 أشخاص، بينهم 46 طفلاً و20 امرأة.