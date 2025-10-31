أميركا تخفض استقبال اللاجئين إلى أدنى مستوى في تاريخها

Advertisement

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي عن سياسة جديدة تحد من استقبال اللاجئين إلى 7500 شخص فقط خلال السنة المالية 2026، وهو أدنى مستوى منذ تأسيس برنامج اللاجئين الأميركي، مقارنة بـ125 ألفاً في عهد الرئيس السابق .ووفق مذكرة رسمية صادرة عن ، فإن الغالبية العظمى من اللاجئين المقبولين هذا العام سيكونون من البيض القادمين من جنوب أفريقيا، تحت مبرر أنهم "ضحايا تمييز غير قانوني أو غير عادل في أوطانهم"، في ما وصفه مراقبون بأنه تحول جذري في فلسفة الهجرة الأميركية.وأوضحت المذكرة المنشورة في السجل الفدرالي أنّ هذا القرار "مبرر بمخاوف إنسانية وباعتبارات وطنية"، دون الإشارة إلى أي مجموعات من مناطق الصراع التقليدية التي لطالما استقبلتها .وقد وصلت بالفعل أولى دفعات اللاجئين الجدد، وهم نحو 50 شخصاً من أصول أوروبية جنوب أفريقية، إلى الأراضي الأميركية في أيار الماضي.ويُنظر إلى هذه السياسة على أنها جزء من توجه أوسع لتشديد قوانين الهجرة، ومنع دخول من تعتبرهم الإدارة "تهديداً لأمن البلاد أو لسوق العمل".وقد جاءت هذه الإجراءات بعد توقيع أمراً تنفيذياً بتعليق برامج اللجوء باستثناء فئة البيض من جنوب أفريقيا، رغم نفي حكومة بريتوريا وجود أي اضطهاد ممنهج ضدهم.وانتقد خبراء الهجرة القرار بشدة، واعتبر الباحث في المجلس الأميركي للهجرة، آرون ريتشلين ميلنيك، أنّ ما يحدث "يُعدّ انهياراً لأهم البرامج الإنسانية في تاريخ الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنّ "برنامج اللاجئين، الذي استقبل أكثر من مليوني إنسان منذ 1980، أصبح اليوم وسيلة لفرض سياسة هجرة انتقائية قائمة على العِرق".