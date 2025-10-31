Advertisement

عربي-دولي

أميركا تخفض استقبال اللاجئين إلى أدنى مستوى في تاريخها

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1436220-638974892933413204.png
Doc-P-1436220-638974892933413204.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سياسة جديدة تحد من استقبال اللاجئين إلى 7500 شخص فقط خلال السنة المالية 2026، وهو أدنى مستوى منذ تأسيس برنامج اللاجئين الأميركي، مقارنة بـ125 ألفاً في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
Advertisement

ووفق مذكرة رسمية صادرة عن البيت الأبيض، فإن الغالبية العظمى من اللاجئين المقبولين هذا العام سيكونون من البيض القادمين من جنوب أفريقيا، تحت مبرر أنهم "ضحايا تمييز غير قانوني أو غير عادل في أوطانهم"، في ما وصفه مراقبون بأنه تحول جذري في فلسفة الهجرة الأميركية.

وأوضحت المذكرة المنشورة في السجل الفدرالي أنّ هذا القرار "مبرر بمخاوف إنسانية وباعتبارات وطنية"، دون الإشارة إلى أي مجموعات من مناطق الصراع التقليدية التي لطالما استقبلتها الولايات المتحدة.

وقد وصلت بالفعل أولى دفعات اللاجئين الجدد، وهم نحو 50 شخصاً من أصول أوروبية جنوب أفريقية، إلى الأراضي الأميركية في أيار الماضي.

ويُنظر إلى هذه السياسة على أنها جزء من توجه أوسع لتشديد قوانين الهجرة، ومنع دخول من تعتبرهم الإدارة "تهديداً لأمن البلاد أو لسوق العمل".
وقد جاءت هذه الإجراءات بعد توقيع ترامب أمراً تنفيذياً بتعليق برامج اللجوء باستثناء فئة البيض من جنوب أفريقيا، رغم نفي حكومة بريتوريا وجود أي اضطهاد ممنهج ضدهم.

وانتقد خبراء الهجرة القرار بشدة، واعتبر الباحث في المجلس الأميركي للهجرة، آرون ريتشلين ميلنيك، أنّ ما يحدث "يُعدّ انهياراً لأهم البرامج الإنسانية في تاريخ الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنّ "برنامج اللاجئين، الذي استقبل أكثر من مليوني إنسان منذ 1980، أصبح اليوم وسيلة لفرض سياسة هجرة انتقائية قائمة على العِرق".
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
lebanon 24
31/10/2025 12:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سنويّاً... أميركا تُقرّر استقبال 7500 لاجئ فقط
lebanon 24
31/10/2025 12:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم الأوروبية تقترب من أدنى مستوى في أسبوعين
lebanon 24
31/10/2025 12:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: واشنطن تخطط لعقد اجتماعات على مستوى أدنى مع روسيا أكثر مما عقد قبل محادثات ألاسكا
lebanon 24
31/10/2025 12:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

جو بايدن

الجزيرة

دونالد

أوروبي

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:41 | 2025-10-31
05:12 | 2025-10-31
04:59 | 2025-10-31
04:52 | 2025-10-31
04:49 | 2025-10-31
04:48 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24