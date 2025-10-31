قبيل ضربات محتملة.. واشنطن تحدد أهدافا في فنزويلا بما في ذلك منشآت عسكرية

Advertisement

حددت الأميركي أهدافاً في فنزويلا، بما في ذلك منشآت عسكرية، تستخدم في تهريب المخدرات، وفق ما أفادت مصادر أميركية.ونقل مسؤولون مطلعون أن هذه الأهداف، في حال قرر شن ضربات جوية، سترسل رسالة واضحة للزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن الوقت قد حان للتنحي، وفقاً لصحيفة " " الأميركية.ولم يتخذ ترامب قراراً نهائياً بشأن الضربات البرية بعد، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن الحملة الجوية المحتملة ستركز على أهداف تتداخل مع مصالح عصابات المخدرات ونظام مادورو. وقد ركز ترامب وكبار مساعديه على زعزعة استقرار مادورو، بالتزامن مع شن الجيش الأميركي هجمات على زوارق يُزعم أنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.وتشمل الأهداف المحتملة قيد الدراسة موانئ ومطارات تحت سيطرة الجيش، يُعتقد أنها تستخدم في تهريب المخدرات، بما في ذلك منشآت بحرية ومدارج طائرات.عند دخوله ، تعهد ترامب بالقضاء على تدفق المخدرات غير الشرعية من أميركا اللاتينية إلى ، وهي ظاهرة تتسبب في عشرات الآلاف من الوفيات سنوياً بين .ويُعد شن ضربات جوية على أهداف داخل فنزويلا تصعيداً كبيراً للحملة، التي اقتصرت حتى الآن على استهداف قوارب تهريب المخدرات.(العربية)