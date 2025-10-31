Advertisement

عربي-دولي

قبيل ضربات محتملة.. واشنطن تحدد أهدافا في فنزويلا بما في ذلك منشآت عسكرية

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1436227-638974897123531162.jpg
Doc-P-1436227-638974897123531162.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أهدافاً في فنزويلا، بما في ذلك منشآت عسكرية، تستخدم في تهريب المخدرات، وفق ما أفادت مصادر أميركية.
Advertisement

ونقل مسؤولون مطلعون أن هذه الأهداف، في حال قرر ترامب شن ضربات جوية، سترسل رسالة واضحة للزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن الوقت قد حان للتنحي، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ولم يتخذ ترامب قراراً نهائياً بشأن الضربات البرية بعد، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن الحملة الجوية المحتملة ستركز على أهداف تتداخل مع مصالح عصابات المخدرات ونظام مادورو. وقد ركز ترامب وكبار مساعديه على زعزعة استقرار مادورو، بالتزامن مع شن الجيش الأميركي هجمات على زوارق يُزعم أنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وتشمل الأهداف المحتملة قيد الدراسة موانئ ومطارات تحت سيطرة الجيش، يُعتقد أنها تستخدم في تهريب المخدرات، بما في ذلك منشآت بحرية ومدارج طائرات.

عند دخوله البيت الأبيض، تعهد ترامب بالقضاء على تدفق المخدرات غير الشرعية من أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، وهي ظاهرة تتسبب في عشرات الآلاف من الوفيات سنوياً بين الأميركيين.

ويُعد شن ضربات جوية على أهداف داخل فنزويلا تصعيداً كبيراً للحملة، التي اقتصرت حتى الآن على استهداف قوارب تهريب المخدرات.(العربية)
مواضيع ذات صلة
ضربات عسكرية أميركية وشيكة ضد أهداف داخل فنزويلا
lebanon 24
31/10/2025 12:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: رئيس فنزويلا يوسع صلاحياته تحسبا لهجوم أميركي محتمل
lebanon 24
31/10/2025 12:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادا لضربة محتملة.. الصين ترفع جاهزية إيران بنظام ملاحة عسكري
lebanon 24
31/10/2025 12:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: سفن حربية أميركية ستزور ترينيداد وتوباغو لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة قرب فنزويلا
lebanon 24
31/10/2025 12:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

دارة الرئيس

الأميركيين

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:41 | 2025-10-31
05:12 | 2025-10-31
04:59 | 2025-10-31
04:52 | 2025-10-31
04:49 | 2025-10-31
04:48 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24