لقاء عسكري أميركي-صيني حاسم.. هيغسيث: واشنطن قلقة من أنشطة الصين

عقد الأميركي بيت هيغسيث اجتماعاً مهماً مع نظيره الصيني دونغ جون، في أعقاب القمة الرئاسية النادرة بين البلدين، حيث حمل اللقاء رسائل حازمة حول الخلافات الإقليمية بين القوتين العالميتين.كتب هيغسيث على منصة "إكس" أنّه أخبر الوزير الصيني بأن "قلقة من أنشطة في بحر الصين الجنوبي"، مؤكداً أن بلاده "ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة". كما سلط الضوء خلال الاجتماع على "أهمية الحفاظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادي"، في إشارة واضحة إلى السياسات التوسعية في المنطقة.جاء الاجتماع العسكري بعد ساعات فقط من عقد الرئيسين وشي جين بينغ أول قمة بينهما منذ ست سنوات، وذلك على هامش الجولة الآسيوية للرئيس الأميركي التي شملت وكوريا الجنوبية.كشف للصحفيين أنّه اتفق مع نظيره الصيني على "العمل معاً" بشأن الحرب في ، قائلاً: "تحدثنا عنها مطولاً، وسنعمل معاً لنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق شيء ما". في المقابل، أوضح الرئيس الأميركي أن قضية تايوان الحساسة "لم تُطرح أبداً" خلال المحادثات التي استمرت قرابة ساعة وأربعين دقيقة. (العين)