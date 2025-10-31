27
عربي-دولي
لقاء عسكري أميركي-صيني حاسم.. هيغسيث: واشنطن قلقة من أنشطة الصين
Lebanon 24
31-10-2025
|
02:05
عقد
وزير الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث اجتماعاً مهماً مع نظيره الصيني دونغ جون، في أعقاب القمة الرئاسية النادرة بين البلدين، حيث حمل اللقاء رسائل حازمة حول الخلافات الإقليمية بين القوتين العالميتين.
كتب هيغسيث على منصة "إكس" أنّه أخبر الوزير الصيني بأن
الولايات المتحدة
"قلقة من أنشطة
الصين
في بحر الصين الجنوبي"، مؤكداً أن بلاده "ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة". كما سلط الضوء خلال الاجتماع على "أهمية الحفاظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادي"، في إشارة واضحة إلى السياسات
الصينية
التوسعية في المنطقة.
جاء الاجتماع العسكري بعد ساعات فقط من عقد الرئيسين
دونالد ترامب
وشي جين بينغ أول قمة بينهما منذ ست سنوات، وذلك على هامش الجولة الآسيوية للرئيس الأميركي التي شملت
اليابان
وكوريا الجنوبية.
كشف
ترامب
للصحفيين أنّه اتفق مع نظيره الصيني على "العمل معاً" بشأن الحرب في
أوكرانيا
، قائلاً: "تحدثنا عنها مطولاً، وسنعمل معاً لنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق شيء ما". في المقابل، أوضح الرئيس الأميركي أن قضية تايوان الحساسة "لم تُطرح أبداً" خلال المحادثات التي استمرت قرابة ساعة وأربعين دقيقة. (العين)
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
وزير الدفاع
أوكرانيا
اليابان
الصينية
الرئيسي
دونالد
تابع
