ترامب يدعو مجلس الشيوخ إلى إلغاء سياسة التعطيل: الخيار واضح للبدء بالخيار النووي

ونشر على منصة Truth Social الخميس قائلا: "الخيار واضح - البدء بالخيار ، تخلصوا من التعطيل".التعطيل المعروف بـ"Filibuster" هو تكتيك طويل الأمد في مجلس الشيوخ لتأخير أو منع التصويت عن طريق إبقاء مستمرا. يتطلب التغلب عليه 60 صوتا من أصل 100 في المجلس، وهو ما يمنح قدرة مراقبة على الأغلبية الجمهورية ذات المقاعد 53، مما أدى إلى إغلاق حكومي بدأ في الأول من أكتوبر مع بداية السنة المالية الجديدة.وأشار ترامب إلى أنه فكر كثيرا في الخيار عندما كان عائدا من جولة آسيوية شملت ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وأنهى جولته بلقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.وتأتي دعوة ترامب في ظل نقاش حاد بين أعضـاء المجلس حول ما إذا كان الوقت قد حان لإنهاء الإغلاق الحكومي، في حين لم يتضح بعد ما إذا كان المشرعون سيتبعون قيادة الرئيس أم سيبحثون عن مسار تفاوضي مع الديمقراطيين.كما تأتي عقب إعلان ترامب عن البدء الفوري في اختبارات جديدة لأسلحة نووية، ملمحا إلى التجارب التي أجرتها على صاروخي بووروفيستنيك وطوربيد بيسيدون. (روسيا اليوم)