عراقجي: خطوة ترامب رجعية وغير مسؤولة

Lebanon 24
31-10-2025 | 03:07
رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعلان الولايات المتحدة استئناف تجارب الأسلحة النووية خطوة "رجعية وغير مسؤولة"، في أعقاب قرار مفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب وكالة "فرانس برس".
وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي :"متنمر مسلح نوويا يستأنف تجارب الأسلحة النووية. والمتنمر نفسه كان يشيطن برنامج ايران النووي السلمي"،  مضيفا :"أن إعلان الولايات المتحدة استئناف التجارب النووية يعد خطوة رجعية وغير مسؤولة ويشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين".
 
