عربي-دولي
واشنطن تتهم الحكومة السودانية بالتجويع الممنهج
Lebanon 24
31-10-2025
|
03:47
A-
A+
استنكرت
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي
عن الكتلة الجمهورية قرار الحكومة السودانية طرد مسؤولي المساعدات الدولية، واعتبرت أن الخطوة تمثل "تجويعا ممنهجا ترعاه الدولة".
وقالت في بيان، نقلته "
روسيا اليوم
" : "تطرد الحكومة السودانية مسؤولي
الإغاثة الدولية
، بينما يزداد بلدهم غرقا في اليأس. هذا ليس حكما، بل مجاعة ترعاها الدولة. على
السودان
أن يتراجع عن مساره ويضمن وصول كل قطرة من المساعدات الدولية إلى المحتاجين".
