عربي-دولي

واشنطن تتهم الحكومة السودانية بالتجويع الممنهج

Lebanon 24
31-10-2025 | 03:47
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن الكتلة الجمهورية قرار الحكومة السودانية طرد مسؤولي المساعدات الدولية، واعتبرت أن الخطوة تمثل "تجويعا ممنهجا ترعاه الدولة".
وقالت في بيان، نقلته "روسيا اليوم" : "تطرد الحكومة السودانية مسؤولي الإغاثة الدولية، بينما يزداد بلدهم غرقا في اليأس. هذا ليس حكما، بل مجاعة ترعاها الدولة. على السودان أن يتراجع عن مساره ويضمن وصول كل قطرة من المساعدات الدولية إلى المحتاجين".
