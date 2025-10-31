واشنطن تتهم الحكومة السودانية بالتجويع الممنهج

Advertisement

استنكرت عن الكتلة الجمهورية قرار الحكومة السودانية طرد مسؤولي المساعدات الدولية، واعتبرت أن الخطوة تمثل "تجويعا ممنهجا ترعاه الدولة".وقالت في بيان، نقلته " " : "تطرد الحكومة السودانية مسؤولي ، بينما يزداد بلدهم غرقا في اليأس. هذا ليس حكما، بل مجاعة ترعاها الدولة. على أن يتراجع عن مساره ويضمن وصول كل قطرة من المساعدات الدولية إلى المحتاجين".