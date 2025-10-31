الدعم السريع: توقيف مقاتلين مشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر

Advertisement

أعلنت في توقيف عددٍ من مقاتليها المشتبه بارتكابهم انتهاكات خلال سيطرتها الأحد على مدينة ، التي كانت آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور.وقالت في بيان نُشر ليل الخميس، نقلته وكالة "فرانس برس": "تنفيذًا لتوجيهات القيادة والتزامًا بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب، ألقت قواتنا القبض على عددٍ من المتهمين في التجاوزات التي صاحبت تحرير مدينة الفاشر، وعلى رأسهم المدعو أبو لولو"، مضيفةً أنّ "اللجان القانونية المختصّة باشرت التحقيق معهم تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة".