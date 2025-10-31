Advertisement

عربي-دولي

الدعم السريع: توقيف مقاتلين مشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1436340-638975047256047670.png
Doc-P-1436340-638975047256047670.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان توقيف عددٍ من مقاتليها المشتبه بارتكابهم انتهاكات خلال سيطرتها الأحد على مدينة الفاشر، التي كانت آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور.
Advertisement

وقالت في بيان نُشر ليل الخميس، نقلته وكالة "فرانس برس": "تنفيذًا لتوجيهات القيادة والتزامًا بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب، ألقت قواتنا القبض على عددٍ من المتهمين في التجاوزات التي صاحبت تحرير مدينة الفاشر، وعلى رأسهم المدعو أبو لولو"، مضيفةً أنّ "اللجان القانونية المختصّة باشرت التحقيق معهم تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة".
 
مواضيع ذات صلة
شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم قتل إثنية" في الفاشر
lebanon 24
31/10/2025 12:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندين الانتهاكات المروعة التي وقعت خلال هجمات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية
lebanon 24
31/10/2025 12:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار ترامب: ندعو الدعم السريع لوقف الهجمات فوراً في الفاشر
lebanon 24
31/10/2025 12:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يندّد بهجوم قوات الدعم السريع على ⁧‫الفاشر‬⁩
lebanon 24
31/10/2025 12:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:10 | 2025-10-31
05:41 | 2025-10-31
05:12 | 2025-10-31
04:59 | 2025-10-31
04:49 | 2025-10-31
04:48 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24