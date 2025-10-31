Advertisement

عربي-دولي

فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1436344-638975052924214863.png
Doc-P-1436344-638975052924214863.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت حصيلة الضحايا جراء السيول التي تضرب مناطق وسط فيتنام إلى 13 قتيلاً، بينما لا يزال 11 شخصاً في عداد المفقودين، في كارثة طبيعية أغرقت مساحات شاسعة وألحقت أضراراً جسيمة بموقعين مدرجين على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
Advertisement

وكانت العاصمة الإمبراطورية السابقة "هوي" ومدينة "هوي آن" القديمة الأكثر تضرراً من هذه الكارثة، حيث أظهرت الصور المتداولة أن المياه لا تزال تغمر أجزاء كبيرة من هذين الموقعين التاريخيين، مما يهدد تراثهما الثقافي الفريد.

وكشف تقرير الوكالة الحكومية لمواجهة الكوارث عن حجم الدمار الكبير، حيث غمرت السيول أكثر من 116 ألف منزل، ودمرت خمسة آلاف هكتار من المحاصيل، وألحقت أضراراً بالغة بالطرق والسكك الحديدية، كما تسببت في انقطاع حركة المرور والكهرباء في عدة مناطق.

يتوقع التقرير استمرار هطول الأمطار الغزيرة في وسط فيتنام حتى يوم غد السبت، مما يزيد من مخاوف تفاقم الأوضاع الإنسانية وصعوبة عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة.

وتتعرض فيتنام سنوياً خلال موسم العواصف من حزيران حتى تشرين الاول لعواصف وسيول هائلة تتسبب في سقوط ضحايا وأضرار واسعة النطاق، مما يضع الحكومة والفعاليات الإغاثية في اختبار دائم للتكيف مع هذه الكوارث الطبيعية المتكررة. (العين)
مواضيع ذات صلة
إنجاز المرحلة الأولى من تأهيل مبانٍ تراثية في بعلبك تضررت من العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
31/10/2025 12:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
من "التراث إلى الطبق": لبنان يشارك في خريطة الأغذية التراثية العربية
lebanon 24
31/10/2025 12:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة استقبل وفدًا لعرض مشروع يحفظ هوية جبيل التراثية
lebanon 24
31/10/2025 12:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: العنف السياسي ينتهك مبادئ أميركا وتراثها
lebanon 24
31/10/2025 12:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المناطق المتضررة

السكك الحديدية

الإمبراطورية

الإمبراطور

الكوارث

الفريد

فيتنام

الغزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:10 | 2025-10-31
05:41 | 2025-10-31
05:12 | 2025-10-31
04:52 | 2025-10-31
04:49 | 2025-10-31
04:48 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24