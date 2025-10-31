فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية

Advertisement

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء السيول التي تضرب مناطق وسط إلى 13 قتيلاً، بينما لا يزال 11 شخصاً في عداد المفقودين، في كارثة طبيعية أغرقت مساحات شاسعة وألحقت أضراراً جسيمة بموقعين مدرجين على قائمة التراث العالمي لليونسكو.وكانت العاصمة السابقة "هوي" ومدينة "هوي آن" القديمة الأكثر تضرراً من هذه الكارثة، حيث أظهرت الصور المتداولة أن المياه لا تزال تغمر أجزاء كبيرة من هذين الموقعين التاريخيين، مما يهدد تراثهما الثقافي .وكشف تقرير الوكالة الحكومية لمواجهة عن حجم الدمار الكبير، حيث غمرت السيول أكثر من 116 ألف منزل، ودمرت خمسة آلاف هكتار من المحاصيل، وألحقت أضراراً بالغة بالطرق والسكك الحديدية، كما تسببت في انقطاع حركة المرور والكهرباء في عدة مناطق.يتوقع التقرير استمرار هطول الأمطار الغزيرة في وسط فيتنام حتى يوم غد السبت، مما يزيد من مخاوف تفاقم الأوضاع الإنسانية وصعوبة عمليات الإغاثة في .وتتعرض فيتنام سنوياً خلال موسم العواصف من حزيران حتى تشرين الاول لعواصف وسيول هائلة تتسبب في سقوط ضحايا وأضرار واسعة النطاق، مما يضع الحكومة والفعاليات الإغاثية في اختبار دائم للتكيف مع هذه الكوارث الطبيعية المتكررة. (العين)