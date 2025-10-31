حدث مميز جداً يقترب.. ترقبوا موعد ظهور "القمر العملاق"

يترقب عشاق حول العالم حدثاً سماوياً مميزاً خلال شهر تشرين الثاني، حيث سيزين القمر العملاق السماء في ليل الخامس من تشرين الثاني، ليصبح أكبر وأسطع بدر خلال عام 2025.

ويتزامن اكتمال القمر في تلك الليلة مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره البيضاوي.





وفي السياق، يقولُ ، رئيس للفلك، إن "العالم سيشهد عموماً القمر العملاق أو بدر الحضيض ليل الخامس من تشرين الثاني، حيث يمكن رصده بالعين المجردة، وسيكون أكبر وألمع قمر مكتمل لهذا العام، كون القمر البدر في موضع الحضيض تلك الليلة، على بعد يقارب 356,980 كلم، وهو أقرب موضع للقمر من الأرض خلال عام 2025".



وتختلف توقيتات مشاهدة القمر في ذروة اكتماله حسب الموقع الجغرافي. وسيبدو القمر العملاق ساحراً عند الغروب، حيث يظهر كبيراً ومائلاً إلى اللون البرتقالي بسبب مرور ضوئه عبر طبقة أكبر من الغلاف الجوي للأرض عندما يكون منخفضاً على الأفق.

