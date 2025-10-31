قرب منزل مسؤولة إسرائيليّة... شرطيّ سابق أحرق نفسه وحالته حرجة!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شرطيا إسرائيليا أضرم النار في نفسه وأصيب بجروح خطرة في أنحاء جسمه، قرب منزل مسؤولة إعادة تأهيل الجنود في الجيش ، في بلدة نافي إيلان قرب مدينة المحتلة.

Advertisement

وأشارت إلى أن الشرطي كان في خضم إجراءات رسمية للاعتراف به كمصاب نتيجة خدمته الأمنية، قبل أن يقدم على حرق نفسه.

وتمّ تقديم الإسعافات الأولية له ميدانيا قبل نقله بحالة حرجة إلى في القدس. (سبوتنيك)