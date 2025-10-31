Advertisement

عربي-دولي

قرب منزل مسؤولة إسرائيليّة... شرطيّ سابق أحرق نفسه وحالته حرجة!

Lebanon 24
31-10-2025
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شرطيا إسرائيليا أضرم النار في نفسه وأصيب بجروح خطرة في أنحاء جسمه، قرب منزل مسؤولة إعادة تأهيل الجنود في الجيش الإسرائيلي، في بلدة نافي إيلان قرب مدينة القدس المحتلة.
وأشارت إلى أن الشرطي كان في خضم إجراءات رسمية للاعتراف به كمصاب نتيجة خدمته الأمنية، قبل أن يقدم على حرق نفسه.
 
 
وتمّ تقديم الإسعافات الأولية له ميدانيا قبل نقله بحالة حرجة إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس. (سبوتنيك)
 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24