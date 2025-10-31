اعتباراً من منتصف كانون الأول المقبل.. سفر من دون تأشيرة بين روسيا والأردن

من المقرر أن تلغي والأردن متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين اعتبارا من 13 كانون الأول المقبل، في خطوة من شأنها تعزيز أواصر السياحة والتبادل الثقافي بينهما.

وقالت إن اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 13 كانون الأول 2025، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي جرى توقيعها بين البلدين في 20 آب الماضي.



وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنون من دخول الأراضي والإقامة فيها لمدة تصل إلى متواصلة في كل زيارة، مع عدم تجاوز 90 يوما كحد أقصى خلال السنة الواحدة، وبالعكس تنطبق الآلية أيضا على مواطني .



وتشمل الشروط الأساسية أن لا يقوم الزائرون بأنشطة عمل أو تجارية أو دراسة، كما لا تسمح لهم بالإقامة الدائمة في المملكة. (روسيا اليوم)