إقتصاد

اعتباراً من منتصف كانون الأول المقبل.. سفر من دون تأشيرة بين روسيا والأردن

Lebanon 24
31-10-2025 | 09:12
من المقرر أن تلغي روسيا والأردن متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين اعتبارا من 13 كانون الأول المقبل، في خطوة من شأنها تعزيز أواصر السياحة والتبادل الثقافي بينهما.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 13 كانون الأول 2025، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي جرى توقيعها بين البلدين في 20 آب الماضي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنون الروس من دخول الأراضي الأردنية والإقامة فيها لمدة تصل إلى 30 يوما متواصلة في كل زيارة، مع عدم تجاوز 90 يوما كحد أقصى خلال السنة الواحدة، وبالعكس تنطبق الآلية أيضا على مواطني المملكة.

وتشمل الشروط الأساسية أن لا يقوم الزائرون بأنشطة عمل أو تجارية أو دراسة، كما لا تسمح لهم بالإقامة الدائمة في المملكة. (روسيا اليوم)

