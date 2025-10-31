25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
اعتباراً من منتصف كانون الأول المقبل.. سفر من دون تأشيرة بين روسيا والأردن
Lebanon 24
31-10-2025
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المقرر أن تلغي
روسيا
والأردن متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين اعتبارا من 13 كانون الأول المقبل، في خطوة من شأنها تعزيز أواصر السياحة والتبادل الثقافي بينهما.
Advertisement
وقالت
وزارة الخارجية الروسية
إن اتفاقية إلغاء التأشيرة بين روسيا والأردن ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 13 كانون الأول 2025، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي جرى توقيعها بين البلدين في 20 آب الماضي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنون
الروس
من دخول الأراضي
الأردنية
والإقامة فيها لمدة تصل إلى
30 يوما
متواصلة في كل زيارة، مع عدم تجاوز 90 يوما كحد أقصى خلال السنة الواحدة، وبالعكس تنطبق الآلية أيضا على مواطني
المملكة
.
وتشمل الشروط الأساسية أن لا يقوم الزائرون بأنشطة عمل أو تجارية أو دراسة، كما لا تسمح لهم بالإقامة الدائمة في المملكة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رئيس بيلاروسيا: نشر صواريخ أوريشنيك الروسية بالبلاد كانون الأول المقبل
Lebanon 24
رئيس بيلاروسيا: نشر صواريخ أوريشنيك الروسية بالبلاد كانون الأول المقبل
31/10/2025 20:50:26
31/10/2025 20:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن لن تنتظر إلى أبعد من 31 كانون الأول
Lebanon 24
واشنطن لن تنتظر إلى أبعد من 31 كانون الأول
31/10/2025 20:50:26
31/10/2025 20:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع صادرات النفط الخام الأميركية إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول 2023
Lebanon 24
إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع صادرات النفط الخام الأميركية إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول 2023
31/10/2025 20:50:26
31/10/2025 20:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يمدد المهمة الممنوحة لحظر تيك توك في الولايات المتحدة إلى 16 كانون الأول
Lebanon 24
ترامب يمدد المهمة الممنوحة لحظر تيك توك في الولايات المتحدة إلى 16 كانون الأول
31/10/2025 20:50:26
31/10/2025 20:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية
روسيا اليوم
الأردنية
المملكة
الأردني
30 يوما
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضيحة تهز إسرائيل و إقالة مدعية عسكرية لهذا السبب
Lebanon 24
فضيحة تهز إسرائيل و إقالة مدعية عسكرية لهذا السبب
14:36 | 2025-10-31
31/10/2025 02:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية توافق على تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية توافق على تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا
14:21 | 2025-10-31
31/10/2025 02:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي الدول الأكثر "استهلاكاً" للذهب؟ أرقام تكشف
Lebanon 24
من هي الدول الأكثر "استهلاكاً" للذهب؟ أرقام تكشف
14:00 | 2025-10-31
31/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برلماني أوكراني: البلاد تتجه نحو الانهيار وواشنطن انسحبت فعليًا من الصراع
Lebanon 24
برلماني أوكراني: البلاد تتجه نحو الانهيار وواشنطن انسحبت فعليًا من الصراع
13:49 | 2025-10-31
31/10/2025 01:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" تكشف: الشرع يواجه عائلته.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
"رويترز" تكشف: الشرع يواجه عائلته.. ماذا في التفاصيل؟
13:39 | 2025-10-31
31/10/2025 01:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
16:38 | 2025-10-30
30/10/2025 04:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
17:30 | 2025-10-30
30/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:36 | 2025-10-31
فضيحة تهز إسرائيل و إقالة مدعية عسكرية لهذا السبب
14:21 | 2025-10-31
وزارة الدفاع الأميركية توافق على تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا
14:00 | 2025-10-31
من هي الدول الأكثر "استهلاكاً" للذهب؟ أرقام تكشف
13:49 | 2025-10-31
برلماني أوكراني: البلاد تتجه نحو الانهيار وواشنطن انسحبت فعليًا من الصراع
13:39 | 2025-10-31
"رويترز" تكشف: الشرع يواجه عائلته.. ماذا في التفاصيل؟
13:16 | 2025-10-31
بعد 46 عامًا من السلام... "الخطر كبير جدًا" بين هاتين الدولتين!
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 20:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 20:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 20:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24