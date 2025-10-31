25
عربي-دولي
منذ بداية الحرب... ما هو عدد قتلى لواء "غولاني" الإسرائيلي؟
Lebanon 24
31-10-2025
|
11:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
قائد لواء
"غولاني" في الجيش
الإسرائيلي
، أن اللواء خسر 127 جنديا منذ بداية الحرب على
قطاع غزة
في 7 تشرين الاول 2023.
وقال اقلائد العسكريّ لصحيفة "
يديعوت أحرونوت
"، إنّ "هذه الخسائر البشرية تمثل تحديا كبيرا للوحدة على الصعيدين المعنوي والعملي، وأنّ الرقم يعكس حجم العمليات العسكرية المكثفة التي شارك فيها اللواء منذ اندلاع المواجهات".
وأكد أن "هذه الخسائر لم تؤثر بعد على قدرة اللواء على تنفيذ مهامه الموكلة إليه ضمن الخطط العسكرية الحالية". (روسيا اليوم)
