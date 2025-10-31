Advertisement

عربي-دولي

منذ بداية الحرب... ما هو عدد قتلى لواء "غولاني" الإسرائيلي؟

Lebanon 24
31-10-2025 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1436481-638975276632504600.png
Doc-P-1436481-638975276632504600.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد قائد لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي، أن اللواء خسر 127 جنديا منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الاول 2023.
Advertisement


وقال اقلائد العسكريّ لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنّ "هذه الخسائر البشرية تمثل تحديا كبيرا للوحدة على الصعيدين المعنوي والعملي، وأنّ الرقم يعكس حجم العمليات العسكرية المكثفة التي شارك فيها اللواء منذ اندلاع المواجهات".

وأكد أن "هذه الخسائر لم تؤثر بعد على قدرة اللواء على تنفيذ مهامه الموكلة إليه ضمن الخطط العسكرية الحالية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن قائد لواء غولاني في الجيش الإسرائيلي: خسرنا 127 جنديا من اللواء منذ بداية الحرب
lebanon 24
31/10/2025 20:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: 5 جنود من لواء غولاني رفضوا الدخول إلى غزة للقتال
lebanon 24
31/10/2025 20:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: إجمالي دعمنا لأوكرانيا بلغ 177.5 مليار يورو منذ بداية الحرب مع روسيا
lebanon 24
31/10/2025 20:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء في بلغورود الروسية للمرة الأولى منذ بداية الحرب عقب هجوم أوكراني
lebanon 24
31/10/2025 20:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24

يديعوت أحرونوت

روسيا اليوم

الإسرائيلي

قائد لواء

لواء على

قطاع غزة

إسرائيل

لواء من

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:36 | 2025-10-31
14:21 | 2025-10-31
14:00 | 2025-10-31
13:49 | 2025-10-31
13:39 | 2025-10-31
13:16 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24