منذ بداية الحرب... ما هو عدد قتلى لواء "غولاني" الإسرائيلي؟

وقال اقلائد العسكريّ لصحيفة " "، إنّ "هذه الخسائر البشرية تمثل تحديا كبيرا للوحدة على الصعيدين المعنوي والعملي، وأنّ الرقم يعكس حجم العمليات العسكرية المكثفة التي شارك فيها اللواء منذ اندلاع المواجهات". أكد "غولاني" في الجيش ، أن اللواء خسر 127 جنديا منذ بداية الحرب على في 7 تشرين الاول 2023.وقال اقلائد العسكريّ لصحيفة " "، إنّ "هذه الخسائر البشرية تمثل تحديا كبيرا للوحدة على الصعيدين المعنوي والعملي، وأنّ الرقم يعكس حجم العمليات العسكرية المكثفة التي شارك فيها اللواء منذ اندلاع المواجهات".



وأكد أن "هذه الخسائر لم تؤثر بعد على قدرة اللواء على تنفيذ مهامه الموكلة إليه ضمن الخطط العسكرية الحالية". (روسيا اليوم)