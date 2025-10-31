Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... وزير الخارجية الإيرانية حاول تقبيل يدّ أستاذه!

Lebanon 24
31-10-2025 | 11:37
Doc-P-1436494-638975292609005085.jpg
Doc-P-1436494-638975292609005085.jpg photos 0
حاول وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، تقبيل يدّ أستاذه خلال زيارته إلى جامعة تبريز.
 
 
وعمد الأستاذ إلى سحب يده بلطف، ومنع عراقجي من تقبيل يدّه.


ولاقى المشهد تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه دليلا على التواضع والاحترام المتبادل بين الجيلين الأكاديمي والسياسي. (روسيا اليوم)
 
 
