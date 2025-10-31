Advertisement

برلماني أوكراني: البلاد تتجه نحو الانهيار وواشنطن انسحبت فعليًا من الصراع

Lebanon 24
31-10-2025 | 13:49
قال عضو البرلمان الأوكراني أرتيوم دميتروك إنّ الوضع في أوكرانيا يزداد تدهورًا ويتجه تدريجيًا نحو الانهيار، مشيرًا إلى تبدّل موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الصراع الأوكراني.
وكتب دميتروك عبر قناته على تلغرام: "كما تحدثنا معكم مرات كثيرة، الوضع في أوكرانيا كارثي. لم يعد الأمر مجرد أزمة، بل هو انتقال تدريجي نحو الخراب. لقد طالت فترة احتضار نظام  زيلينسكي، لكنها لم تكف عن كونها سكرات الموت للبلاد".

ووفقا له، انسحبت الولايات المتحدة فعليا من عملية حل الصراع الأوكراني، ولن تتمكن أوروبا من مواصلة القتال بدونها.

أشار دميتروك إلى أن "المورد الرئيسي والأساسي - الشعب - قد نضب عمليا " في أوكرانيا.

وأضاف: "لقد فشلت التعبئة، والجبهة تفرغ تدريجيا، والبلاد تحترق من الداخل. يرى الجميع أن الحرب تقترب من نهايتها، لكن هذه النهاية لن تكون سياسية، بل إنسانية - عندما لا يبقى من يمكن إرساله إلى الجبهة".
