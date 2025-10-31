Advertisement

وكتب دميتروك عبر قناته على : "كما تحدثنا معكم مرات كثيرة، الوضع في أوكرانيا كارثي. لم يعد الأمر مجرد أزمة، بل هو انتقال تدريجي نحو الخراب. لقد طالت فترة احتضار نظام ، لكنها لم تكف عن كونها سكرات الموت للبلاد".ووفقا له، انسحبت فعليا من عملية حل الصراع الأوكراني، ولن تتمكن من مواصلة القتال بدونها.أشار دميتروك إلى أن "المورد والأساسي - الشعب - قد نضب عمليا " في أوكرانيا.وأضاف: "لقد فشلت التعبئة، والجبهة تفرغ تدريجيا، والبلاد تحترق من الداخل. يرى الجميع أن الحرب تقترب من نهايتها، لكن هذه النهاية لن تكون سياسية، بل إنسانية - عندما لا يبقى من يمكن إرساله إلى ".