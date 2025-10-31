Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الأميركية تؤكد دعم رفع عقوبات "قانون قيصر" عن سوريا

Lebanon 24
31-10-2025 | 15:19
أعاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا وفق قانون قيصر، وذلك عبر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه حالياً المشرعون في الولايات المتحدة.
وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".
