الألعاب النارية تحوّل موكب زفاف في دمشق إلى كارثة (فيديو)



Advertisement

وأظهر مقطع فيديو متداول على ، مشاهد لعدد من السيارات المشاركة في الموكب وهي تطلق الألعاب النارية من النوافذ، في ظاهرة باتت شائعة خلال حفلات الزفاف في العاصمة ، رغم خطورتها. تحوّل موكب زفاف في إلى كارثة كادت تودي بحياة ركاب إحدى السيارات، بعدما دخلت الألعاب النارية المشتعلة إلى داخلها عن طريق الخطأ، ما أدى إلى اندلاع النيران وسط الزحام والسرعة.وأظهر مقطع فيديو متداول على ، مشاهد لعدد من السيارات المشاركة في الموكب وهي تطلق الألعاب النارية من النوافذ، في ظاهرة باتت شائعة خلال حفلات الزفاف في العاصمة ، رغم خطورتها.







وأثار الفيديو موجة استنكار واسعة بين المعلقين الذين حذّروا من غياب الوعي بخطورة هذه الممارسات، معتبرين أن "الفرح في تحوّل إلى أصوات تشبه أصوات الحرب"، فيما أشار آخرون إلى أن أصوات الانفجارات لا تزال تثير الخوف لدى سكان دمشق من الصراع.



ورغم تحذيرات السورية من استخدام الألعاب النارية أو إطلاق النار في المناسبات، إلا أن الظاهرة مستمرة، في ظل انتشار البضائع المستوردة حديثاً من الألعاب النارية وصعوبة ضبطها بشكل كامل في الأسواق.