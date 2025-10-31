23
الألعاب النارية تحوّل موكب زفاف في دمشق إلى كارثة (فيديو)
تحوّل موكب زفاف في
دمشق
إلى كارثة كادت تودي بحياة ركاب إحدى السيارات، بعدما دخلت الألعاب النارية المشتعلة إلى داخلها عن طريق الخطأ، ما أدى إلى اندلاع النيران وسط الزحام والسرعة.
وأظهر مقطع فيديو متداول على
مواقع التواصل الاجتماعي
، مشاهد لعدد من السيارات المشاركة في الموكب وهي تطلق الألعاب النارية من النوافذ، في ظاهرة باتت شائعة خلال حفلات الزفاف في العاصمة
السورية
، رغم خطورتها.
وأثار الفيديو موجة استنكار واسعة بين المعلقين الذين حذّروا من غياب الوعي بخطورة هذه الممارسات، معتبرين أن "الفرح في
سوريا
تحوّل إلى أصوات تشبه أصوات الحرب"، فيما أشار آخرون إلى أن أصوات الانفجارات لا تزال تثير الخوف لدى سكان دمشق
بعد سنوات
من الصراع.
ورغم تحذيرات
وزارة الداخلية
السورية من استخدام الألعاب النارية أو إطلاق النار في المناسبات، إلا أن الظاهرة مستمرة، في ظل انتشار البضائع المستوردة حديثاً من الألعاب النارية وصعوبة ضبطها بشكل كامل في الأسواق.
