الجزائر تمتنع عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي بشأن الصحراء الغربية

وفي كلمة له عقب عملية التصويت، أوضح المندوب الدائم للجزائر لدى في ، عمار بن جامع، أن "بلادي لم تشارك في التصويت على مشروع القرار حرصا على النأي بنفسها بكل مسؤولية، عن نص لا يعكس بشكل كاف، المبادئ الأممية فيما يتعلق بإزالة الاستعمار".وأوضح بن جامع أن "مبدأ تصفية الاستعمار يمثل أحد الأسس الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا: "تطبيق هذه العقيدة سمح لعدد كبير من الدول بأن تمثل هنا معنا وبيننا في . فهل ينبغي لنا أن نذكّر بهذه الأمور الواضحة؟".وشدد الممثل على أن "المقرر النهائي للمستقبل لا يمكن أن يعود إلا إلى الشعوب التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار"، مؤكدا تمسك الجزائر بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا للشرعية الدولية.وفي سياق كلمته، استشهد بن جامع بقول الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون: "لا يمكن أن نسلّم الشعوب من سيادة إلى سيادة أخرى من خلال أو تفاهم بين أطراف متنازعة، فالتطلعات الوطنية لا بد من احترامها، والشعوب تدار فقط بموافقتها".وأضاف "الجزائر تعتبر أن الحل العادل والدائم لقضية الصحراء الغربية يجب أن يمر حصرا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".