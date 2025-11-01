عن شنّ ضربات داخل فنزويلا.. هذا ما كشفه ترامب

Advertisement

قام الرئيس الأميركي بنفي أن يكون قد اتخذ قرارا بشن ضربات داخل ضمن حملة عسكرية ضد عصابات المخدرات.وسأل أحد الصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه إلى لقضاء عطلة نهاية الأسبوع قائلا: "ترددت تقارير تفيد بأنكم تفكرون في شن ضربات داخل فنزويلا. هل هذا صحيح؟"، فأجاب ترامب: "لا".وعندما ألحّ عليه مجددا بشأن ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، قال ترامب: "لا، هذا غير صحيح".وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق هذا الأسبوع قائلا: "أعتقد أننا سنقتل فقط الأشخاص الذين يجلبون المخدرات إلى بلادنا، حسنا سنقتلهم، هل تعلمون ذلك؟ سيكونون أمواتا".وطرح ترامب أيضا إمكانية شن عمليات برية، دون أن يذكر فنزويلا بالاسم.وكانت صحيفة " " قد قالت، إن وثائق كشفت إعداد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مسودة رسالة لطلب صواريخ ورادارات وطائرات مطورة من .وأضافت الصحيفة أن "فنزويلا تتوسل إلى وبكين طلبا للمساعدة بالتزامن مع حشد القوات الأميركية في منطقة الكاريبي".ومنذ عودته إلى ، اتخذ ترامب إجراءات ضد فنزويلا، ورئيسها مادورو، وكان أبرزها مضاعفة مكافأة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي إلى 50 مليون دولار.