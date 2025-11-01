عن شنّ ضربات داخل فنزويلا.. هذا ما كشفه ترامب

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بنفي أن يكون قد اتخذ قرارا بشن ضربات داخل فنزويلا
ضمن حملة عسكرية ضد عصابات المخدرات.
وسأل أحد الصحفيين ترامب
على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه إلى فلوريدا
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع قائلا: "ترددت تقارير تفيد بأنكم تفكرون في شن ضربات داخل فنزويلا. هل هذا صحيح؟"، فأجاب ترامب: "لا".
وعندما ألحّ عليه مجددا بشأن ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، قال ترامب: "لا، هذا غير صحيح".
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق هذا الأسبوع قائلا: "أعتقد أننا سنقتل فقط الأشخاص الذين يجلبون المخدرات إلى بلادنا، حسنا سنقتلهم، هل تعلمون ذلك؟ سيكونون أمواتا".
وطرح ترامب أيضا إمكانية شن عمليات برية، دون أن يذكر فنزويلا بالاسم.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست
" قد قالت، إن وثائق كشفت إعداد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مسودة رسالة لطلب صواريخ ورادارات وطائرات مطورة من روسيا
.
وأضافت الصحيفة أن "فنزويلا تتوسل إلى موسكو
وبكين طلبا للمساعدة بالتزامن مع حشد القوات الأميركية في منطقة الكاريبي".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض
، اتخذ ترامب إجراءات ضد فنزويلا، ورئيسها مادورو، وكان أبرزها مضاعفة مكافأة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي إلى 50 مليون دولار.