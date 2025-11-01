29
لا يعتقد أنها تعود لأسرى.. الجيش الإسرائيلي يتسلم 3 جثث مجهولة الهوية من غزة
Lebanon 24
01-11-2025
|
00:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبر
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
، تسلّم الجيش
الإسرائيلي
ليل الجمعة ـ السبت 3 جثث مجهولة الهوية من
قطاع غزة
.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الجثث التي أعيدت هي لأسرى"، مؤكداً تقارير سابقة أفادت بتسلم السلطات
الإسرائيلية
ثلاث جثث من
الصليب الأحمر
.
وأضاف المصدر: "بحسب معلوماتنا الاستخبارية، لا نعتقد أنها جثث رهائن، وقد نقلناها إلى مختبر
الطب الشرعي
" للتأكد من هوياتها.
وفي وقت سابق، أعلنت
اللجنة الدولية
للصليب الأحمر في بيان أن فرقها "سهلت الليلة نقل ثلاثة متوفين إلى السلطات الإسرائيلية". وأوضحت أن "ذلك تم بناءً على طلب الأطراف وموافقتهم".
وباستثناء الجثث الثلاث التي عُثر عليها، أعادت
حماس
حتى الآن جثث 17 من أصل 28 رهينة كانوا محتجزين لديها وكان من المفترض إعادتها عند بدء تنفيذ الهدنة، مؤكدةً صعوبة تحديد مكان الرفات.
