لا يعتقد أنها تعود لأسرى.. الجيش الإسرائيلي يتسلم 3 جثث مجهولة الهوية من غزة

عبر ، تسلّم الجيش ليل الجمعة ـ السبت 3 جثث مجهولة الهوية من .وقال مصدر عسكري إسرائيلي: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الجثث التي أعيدت هي لأسرى"، مؤكداً تقارير سابقة أفادت بتسلم السلطات ثلاث جثث من .وأضاف المصدر: "بحسب معلوماتنا الاستخبارية، لا نعتقد أنها جثث رهائن، وقد نقلناها إلى مختبر " للتأكد من هوياتها.وفي وقت سابق، أعلنت للصليب الأحمر في بيان أن فرقها "سهلت الليلة نقل ثلاثة متوفين إلى السلطات الإسرائيلية". وأوضحت أن "ذلك تم بناءً على طلب الأطراف وموافقتهم".وباستثناء الجثث الثلاث التي عُثر عليها، أعادت حتى الآن جثث 17 من أصل 28 رهينة كانوا محتجزين لديها وكان من المفترض إعادتها عند بدء تنفيذ الهدنة، مؤكدةً صعوبة تحديد مكان الرفات.