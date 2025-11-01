Advertisement

عربي-دولي

ذعر بين السكان.. ترينيداد وتوباغو تضع قواتها المسلحة في حالة تأهب

Lebanon 24
01-11-2025 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1436677-638975767923203466.webp
Doc-P-1436677-638975767923203466.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة التي نشرت سفنا حربية في منطقة الكاريبي وفنزويلا، وضعت ترينيداد وتوباغو قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى واستدعت جميع الجنود إلى قواعدهم. 
Advertisement

وجاء في رسالة أبلغت إلى أفراد القوات المسلحة والشرطة: "اعتبارا من الآن، توضع قوات الدفاع في ترينيداد وتوباغو في حالة تأهب قصوى. على جميع الأفراد التوجه إلى قواعدهم". كما "ألغت الشرطة جميع الإجازات"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتسبب إعلان حالة التأهب بالذعر في العاصمة بورت أوف سبين، التي هرع سكانها للتزود بالمواد الغذائية والوقود.

لكن الحكومة دعت المواطنين إلى التزام الهدوء، معلنة أنها "على تواصلٍ مكثف مع سفارة الولايات المتحدة لدى بورت أوف سبين، ووفقا للمعلومات الواردة لا داعي للقلق".

وفي وقت سابق، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوله "لا" اتخاذه قراراً بضرب أهداف عسكرية داخل فنزويلا، وهو ما يتعارض مع تقارير إعلامية أفادت بأنه أعطى موافقته على الهجوم.

واعتبرت مسؤولة البيت الأبيض، آنا كيلي، عندما سئلت عن تقرير صحافي بشأن هجوم أميركي على فنزويلا، أن "المصادر التي لم تسمها الصحيفة لا تعرف ما تتحدث عنه وأي إعلان سيأتي من ترامب".

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" في وقت سابق، الجمعة، أن إدارة ترامب قررت مهاجمة منشآت عسكرية داخل فنزويلا، وذكرت أن الضربات قد تأتي في أي وقت.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفنزويلية: ستبقى القوات المسلحة الوطنية في حالة تأهب وتعبئة في مواجهة هذا الاستفزاز الخطر للغاية
lebanon 24
01/11/2025 12:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفنزويلية: لقد تخلّت حكومة ترينيداد وتوباغو عن سيادة البلاد لتتصرّف كمستعمرة عسكرية تابعة للمصالح الأميركية
lebanon 24
01/11/2025 12:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: سفن حربية أميركية ستزور ترينيداد وتوباغو لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة قرب فنزويلا
lebanon 24
01/11/2025 12:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"استفزاز" قد يؤدي إلى حرب.. هكذا ردت فنزويلا على مناورات أميركا في ترينيداد وتوباغو
lebanon 24
01/11/2025 12:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24

سفارة الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

إدارة ترامب

الكاريبي

فنزويلا

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:14 | 2025-11-01
05:48 | 2025-11-01
05:20 | 2025-11-01
05:02 | 2025-11-01
04:52 | 2025-11-01
04:30 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24