ذعر بين السكان.. ترينيداد وتوباغو تضع قواتها المسلحة في حالة تأهب

في ظل تصاعد التوتر بين التي نشرت سفنا حربية في منطقة وفنزويلا، وضعت ترينيداد وتوباغو قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى واستدعت جميع الجنود إلى قواعدهم.وجاء في رسالة أبلغت إلى أفراد القوات المسلحة والشرطة: "اعتبارا من الآن، توضع قوات الدفاع في ترينيداد وتوباغو في حالة تأهب قصوى. على جميع الأفراد التوجه إلى قواعدهم". كما "ألغت الشرطة جميع الإجازات"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".وتسبب إعلان حالة التأهب بالذعر في العاصمة بورت أوف سبين، التي هرع سكانها للتزود بالمواد الغذائية والوقود.لكن الحكومة دعت المواطنين إلى الهدوء، معلنة أنها "على تواصلٍ مكثف مع لدى بورت أوف سبين، ووفقا للمعلومات الواردة لا داعي للقلق".وفي وقت سابق، نفى الرئيس الأميركي بقوله "لا" اتخاذه قراراً بضرب أهداف عسكرية داخل ، وهو ما يتعارض مع تقارير إعلامية أفادت بأنه أعطى موافقته على الهجوم.واعتبرت مسؤولة ، آنا ، عندما سئلت عن تقرير صحافي بشأن هجوم أميركي على فنزويلا، أن "المصادر التي لم تسمها الصحيفة لا تعرف ما تتحدث عنه وأي إعلان سيأتي من ".وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" في وقت سابق، الجمعة، أن قررت مهاجمة منشآت عسكرية داخل فنزويلا، وذكرت أن الضربات قد تأتي في أي وقت.