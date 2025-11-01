Advertisement

عربي-دولي

شروط جديدة لدخول الاعلاميين.. هذا ما قرره البيت الابيض

Lebanon 24
01-11-2025 | 01:34
فرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قيوداً على دخول الصحافيين إلى جزء من المكتب الإعلامي بالبيت الأبيض، مستندة إلى ضرورة الحفاظ على "مواد حساسة".
أصبح دخول "منطقة الصحافة العليا"، الواقعة بالقرب من المكتب البيضاوي، والتي تضم مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، ممنوعاً على المراسلين دون موعد مسبق.
يستخدم الصحافيون هذه المنطقة للتواصل مع ليفيت أو كبار المسؤولين الإعلاميين بغرض الحصول على معلومات أو تأكيدها.

سابقاً، كان ممثلو وسائل الإعلام يتمتعون بإمكانية الوصول إلى "منطقة الصحافة السفلى" المجاورة لغرفة الإحاطة الشهيرة بالبيت الأبيض، والتي تضم مكاتب لمسؤولين إعلاميين أقل رتبة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق قيود أوسع فرضتها إدارة ترامب على الصحافيين، بما في ذلك لائحة قواعد جديدة في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) رفضت وسائل إعلام رئيسية، منها وكالة فرانس برس، التوقيع عليها في وقت سابق من الشهر.

أعلن مجلس الأمن القومي عن الإجراء الجديد بالبيت الأبيض في مذكرة بعنوان "حماية المواد الحساسة في منطقة الصحافة العليا".

أشارت المذكرة، المرسلة إلى مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ، إلى أنه "لم يعد مسموحاً" للمراسلين بزيارة القسم الذي يضم مكتب ليفيت "دون موافقة مسبقة على شكل موعد".
 
