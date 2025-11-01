شروط جديدة لدخول الاعلاميين.. هذا ما قرره البيت الابيض



Advertisement

أصبح دخول "منطقة الصحافة "، الواقعة بالقرب من المكتب البيضاوي، والتي تضم مكتب المتحدثة باسم كارولاين ليفيت، ممنوعاً على المراسلين دون موعد مسبق. فرضت الأميركي، ، قيوداً على دخول الصحافيين إلى جزء من بالبيت الأبيض، مستندة إلى ضرورة الحفاظ على "مواد حساسة".أصبح دخول "منطقة الصحافة "، الواقعة بالقرب من المكتب البيضاوي، والتي تضم مكتب المتحدثة باسم كارولاين ليفيت، ممنوعاً على المراسلين دون موعد مسبق.

يستخدم الصحافيون هذه المنطقة للتواصل مع ليفيت أو كبار المسؤولين الإعلاميين بغرض الحصول على معلومات أو تأكيدها.



سابقاً، كان ممثلو يتمتعون بإمكانية الوصول إلى "منطقة الصحافة السفلى" المجاورة لغرفة الإحاطة الشهيرة بالبيت الأبيض، والتي تضم مكاتب لمسؤولين إعلاميين أقل رتبة.



تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق قيود أوسع فرضتها إدارة على الصحافيين، بما في ذلك لائحة قواعد جديدة في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) رفضت وسائل إعلام رئيسية، منها ، التوقيع عليها في وقت سابق من الشهر.



أعلن مجلس عن الإجراء الجديد بالبيت الأبيض في مذكرة بعنوان "حماية المواد الحساسة في منطقة الصحافة العليا".



أشارت المذكرة، المرسلة إلى مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ، إلى أنه "لم يعد مسموحاً" للمراسلين بزيارة القسم الذي يضم مكتب ليفيت "دون موافقة مسبقة على شكل موعد".