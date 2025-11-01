Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تقصف شرقي خان يونس

Lebanon 24
01-11-2025 | 01:59
استهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.
يأتي هذا بعد أن تسلمت إسرائيل ثلاث جثث مجهولة الهوية من القطاع عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ورجح مصدر عسكري في حديث لوكالة "فرانس برس" بأن الجثث الثلاث لا تعود للرهائن، مشيراً إلى أنه جرى نقلها إلى مختبر الطب الشرعي للتعرف على هوياتها.
