حازت على 98% من الاصوات.. رئيسة تنزانيا تفوز بانتخابات الرئاسة

Advertisement

أعلنت في تنزانيا، اليوم السبت، فوز الرئيسة سامية صولحو حسن بانتخابات الرئاسة وحصولها على 98% من الأصوات.وكانت النتائج الأولية التي أذاعها التلفزيون الرسمي أظهرت حصول صولحو 95% من الأصوات، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة والدامية التي اجتاحت البلاد.ومن المتوقع إقامة حفل أداء اليمين بشكل سريع السبت، بحسب التلفزيون الرسمي، وسط استمرار انقطاع خدمة الإنترنت في تنزانيا.وقال حزب في تنزانيا، أمس الجمعة، إن مئات الأشخاص قتلوا في احتجاجات اندلعت هذا الأسبوع بسبب الانتخابات، بينما دعا إلى فتح تحقيق، فيما أثير عن استخدام القوة المفرطة.وذكر أن تقارير موثوقة أشارت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في الاحتجاجات في ثلاث مدن، في أول تقدير علني بشأن الوفيات تصدره هيئة دولية منذ الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء.