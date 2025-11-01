29
حازت على 98% من الاصوات.. رئيسة تنزانيا تفوز بانتخابات الرئاسة
Lebanon 24
01-11-2025
|
02:22
أعلنت
اللجنة الانتخابية
في تنزانيا، اليوم السبت، فوز الرئيسة سامية صولحو حسن بانتخابات الرئاسة وحصولها على 98% من الأصوات.
وكانت النتائج الأولية التي أذاعها التلفزيون الرسمي أظهرت حصول صولحو
حسن على
95% من الأصوات، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة والدامية التي اجتاحت البلاد.
ومن المتوقع إقامة حفل أداء اليمين بشكل سريع السبت، بحسب التلفزيون الرسمي، وسط استمرار انقطاع خدمة الإنترنت في تنزانيا.
وقال حزب
المعارضة
الرئيسي
في تنزانيا، أمس الجمعة، إن مئات الأشخاص قتلوا في احتجاجات اندلعت هذا الأسبوع بسبب الانتخابات، بينما دعا
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
إلى فتح تحقيق، فيما أثير عن استخدام القوة المفرطة.
وذكر
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
أن تقارير موثوقة أشارت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في الاحتجاجات في ثلاث مدن، في أول تقدير علني بشأن الوفيات تصدره هيئة دولية منذ الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء.
