عربي-دولي
تشنغ لي وون تتسلم قيادة حزب المعارضة في تايوان
Lebanon 24
01-11-2025
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تولت تشنغ لي وون رسمياً، اليوم السبت، رئاسة حزب كومينتانج، أكبر أحزاب
المعارضة
في تايوان، محذّرة من تصاعد خطر الحرب مع
الصين
، ومتعهدة بالعمل على فتح صفحة جديدة من السلام عبر مضيق تايوان.
وقالت تشنغ، خلال خطابها أمام أعضاء الحزب في العاصمة تايبه، إن “تايوان تمرّ بإحدى أصعب المراحل، ومضيق تايوان يواجه تهديداً عسكرياً حقيقياً والعالم يراقب بقلق”. وأضافت أن “أمن تايوان لا يزال مهدداً بخطر الحرب المستمر”.
وتأتي رئاستها للحزب وسط توتر متزايد بين تايبه وبكين، إذ تعتبر الصين
الجزيرة
ذات الحكم
الديمقراطي
جزءاً من أراضيها، في حين تتخذ الحكومة التايوانية بقيادة
الحزب الديمقراطي
التقدمي موقفاً رافضاً لتلك المطالب.
وأشارت تشنغ، البالغة من العمر 55 عاماً، إلى أنها ستسعى لتعزيز قنوات التواصل مع
بكين
أكثر من سلفها
إريك
تشو، الذي لم يزر الصين منذ توليه قيادة الحزب في عام 2021.
وكان
الرئيس الصيني شي جين بينغ
قد هنأها بعد انتخابها الشهر الماضي، داعياً إلى بذل جهود مشتركة لتحقيق “إعادة التوحيد”، في رسالة رسمية بعث بها إليها.
