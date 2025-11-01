تشنغ لي وون تتسلم قيادة حزب المعارضة في تايوان

Advertisement

تولت تشنغ لي وون رسمياً، اليوم السبت، رئاسة حزب كومينتانج، أكبر أحزاب في تايوان، محذّرة من تصاعد خطر الحرب مع ، ومتعهدة بالعمل على فتح صفحة جديدة من السلام عبر مضيق تايوان.وقالت تشنغ، خلال خطابها أمام أعضاء الحزب في العاصمة تايبه، إن “تايوان تمرّ بإحدى أصعب المراحل، ومضيق تايوان يواجه تهديداً عسكرياً حقيقياً والعالم يراقب بقلق”. وأضافت أن “أمن تايوان لا يزال مهدداً بخطر الحرب المستمر”.وتأتي رئاستها للحزب وسط توتر متزايد بين تايبه وبكين، إذ تعتبر الصين ذات الحكم جزءاً من أراضيها، في حين تتخذ الحكومة التايوانية بقيادة التقدمي موقفاً رافضاً لتلك المطالب.وأشارت تشنغ، البالغة من العمر 55 عاماً، إلى أنها ستسعى لتعزيز قنوات التواصل مع أكثر من سلفها تشو، الذي لم يزر الصين منذ توليه قيادة الحزب في عام 2021.وكان قد هنأها بعد انتخابها الشهر الماضي، داعياً إلى بذل جهود مشتركة لتحقيق “إعادة التوحيد”، في رسالة رسمية بعث بها إليها.