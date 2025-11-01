هجمات روسية على منشآت أوكرانية تمد المحطات النووية بالكهرباء.. وكييف تندد

Advertisement

نددت بالهجمات الروسية على اثنتين من محطات الكهرباء الفرعية الحيوية التي تزود محطات الطاقة النووية بالكهرباء من خلال خط خارجي.وذكر بيان للوزارة، صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، أن نفذت "ضربات موجهة على هذه الفرعية".وأضافت الوزارة أن "الضربات المُتعمدة على منشآت الطاقة المدنية، والتي تؤثر بشكل مباشر على التشغيل الآمن للمنشآت النووية، تحمل بصمات الإرهاب وتُشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".وأشارت الوزارة إلى بيان أصدرته التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، وأفاد بوقوع أنشطة عسكرية "أدت إلى إلحاق أضرار بمحطات فرعية مهمة للسلامة والأمن النوويين في ".وأكد بيان الذرية وقوع حوادث بالقرب من محطتين نوويتين -جنوب أوكرانيا وخميلنيتسكي- أدت إلى انقطاع اتصالهما بخط كهرباء خارجي.وأضاف بيان الوكالة أن محطة ثالثة في ريفني اضطرت إلى خفض الطاقة في اثنين من مفاعلاتها الأربعة. ولم يُشر البيان إلى أي طرف قد يكون وراء هذه الحوادث.