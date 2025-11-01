Advertisement

عربي-دولي

هجمات روسية على منشآت أوكرانية تمد المحطات النووية بالكهرباء.. وكييف تندد

Lebanon 24
01-11-2025 | 03:15
نددت وزارة الخارجية الأوكرانية بالهجمات الروسية على اثنتين من محطات الكهرباء الفرعية الحيوية التي تزود محطات الطاقة النووية الأوكرانية بالكهرباء من خلال خط خارجي.
وذكر بيان للوزارة، صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، أن روسيا نفذت "ضربات موجهة على هذه المحطات الفرعية".

وأضافت الوزارة أن "الضربات المُتعمدة على منشآت الطاقة المدنية، والتي تؤثر بشكل مباشر على التشغيل الآمن للمنشآت النووية، تحمل بصمات الإرهاب النووي وتُشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".

وأشارت الوزارة إلى بيان أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، وأفاد بوقوع أنشطة عسكرية "أدت إلى إلحاق أضرار بمحطات فرعية مهمة للسلامة والأمن النوويين في أوكرانيا".

وأكد بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع حوادث بالقرب من محطتين نوويتين -جنوب أوكرانيا وخميلنيتسكي- أدت إلى انقطاع اتصالهما بخط كهرباء خارجي.

وأضاف بيان الوكالة أن محطة ثالثة في ريفني اضطرت إلى خفض الطاقة في اثنين من مفاعلاتها الأربعة. ولم يُشر البيان إلى أي طرف قد يكون وراء هذه الحوادث.



