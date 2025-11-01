29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هجمات روسية على منشآت أوكرانية تمد المحطات النووية بالكهرباء.. وكييف تندد
Lebanon 24
01-11-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نددت
وزارة الخارجية الأوكرانية
بالهجمات الروسية على اثنتين من محطات الكهرباء الفرعية الحيوية التي تزود محطات الطاقة النووية
الأوكرانية
بالكهرباء من خلال خط خارجي.
Advertisement
وذكر بيان للوزارة، صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، أن
روسيا
نفذت "ضربات موجهة على هذه
المحطات
الفرعية".
وأضافت الوزارة أن "الضربات المُتعمدة على منشآت الطاقة المدنية، والتي تؤثر بشكل مباشر على التشغيل الآمن للمنشآت النووية، تحمل بصمات الإرهاب
النووي
وتُشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".
وأشارت الوزارة إلى بيان أصدرته
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، وأفاد بوقوع أنشطة عسكرية "أدت إلى إلحاق أضرار بمحطات فرعية مهمة للسلامة والأمن النوويين في
أوكرانيا
".
وأكد بيان
الوكالة الدولية للطاقة
الذرية وقوع حوادث بالقرب من محطتين نوويتين -جنوب أوكرانيا وخميلنيتسكي- أدت إلى انقطاع اتصالهما بخط كهرباء خارجي.
وأضاف بيان الوكالة أن محطة ثالثة في ريفني اضطرت إلى خفض الطاقة في اثنين من مفاعلاتها الأربعة. ولم يُشر البيان إلى أي طرف قد يكون وراء هذه الحوادث.
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: نفذنا الليلة الماضية هجمات على منشآت صناعية عسكرية أوكرانية وبنى تحتية لمطارات عسكرية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: نفذنا الليلة الماضية هجمات على منشآت صناعية عسكرية أوكرانية وبنى تحتية لمطارات عسكرية
01/11/2025 12:47:41
01/11/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: نحن بحاجة إلى صواريخ اعتراضية ومسيرات لصد هجمات روسية متوقعة على محطات الطاقة
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: نحن بحاجة إلى صواريخ اعتراضية ومسيرات لصد هجمات روسية متوقعة على محطات الطاقة
01/11/2025 12:47:41
01/11/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلنسكي: الوضع في محطة زابوروجيا النووية حرج والقصف الروسي يعرقل استعادة الكهرباء وأحد المولدات توقف
Lebanon 24
زيلنسكي: الوضع في محطة زابوروجيا النووية حرج والقصف الروسي يعرقل استعادة الكهرباء وأحد المولدات توقف
01/11/2025 12:47:41
01/11/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
غروسي: البدء بأعمال إصلاح خطوط الكهرباء في محطة زابوروجيه النووية
Lebanon 24
غروسي: البدء بأعمال إصلاح خطوط الكهرباء في محطة زابوروجيه النووية
01/11/2025 12:47:41
01/11/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزارة الخارجية الأوكرانية
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية
وزارة الخارجية
الأوكرانية
أوكرانيا
عمدة على
تابع
قد يعجبك أيضاً
في ألمانيا... جدلٌ بين وزارتين بسبب ترحيل السوريين
Lebanon 24
في ألمانيا... جدلٌ بين وزارتين بسبب ترحيل السوريين
06:14 | 2025-11-01
01/11/2025 06:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
Lebanon 24
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
05:48 | 2025-11-01
01/11/2025 05:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير.. هذا ما قاله السيسي
Lebanon 24
قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير.. هذا ما قاله السيسي
05:20 | 2025-11-01
01/11/2025 05:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فنزويلا تسعى للحصول على أسلحة من روسيا والصين وإيران.. "واشنطن بوست" تكشف
Lebanon 24
فنزويلا تسعى للحصول على أسلحة من روسيا والصين وإيران.. "واشنطن بوست" تكشف
05:02 | 2025-11-01
01/11/2025 05:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تشهد تحولا تاريخيا... هكذا تتغير السياسة الاميركية بصمت
Lebanon 24
تشهد تحولا تاريخيا... هكذا تتغير السياسة الاميركية بصمت
04:52 | 2025-11-01
01/11/2025 04:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
11:30 | 2025-10-31
31/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:14 | 2025-11-01
في ألمانيا... جدلٌ بين وزارتين بسبب ترحيل السوريين
05:48 | 2025-11-01
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
05:20 | 2025-11-01
قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير.. هذا ما قاله السيسي
05:02 | 2025-11-01
فنزويلا تسعى للحصول على أسلحة من روسيا والصين وإيران.. "واشنطن بوست" تكشف
04:52 | 2025-11-01
تشهد تحولا تاريخيا... هكذا تتغير السياسة الاميركية بصمت
04:30 | 2025-11-01
بعد تسلمها جثث لا تعود لأسرى اسرائيليين.. تل أبيب: "هوية الرفات" ليست خرقا من حماس
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24