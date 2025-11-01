فنزويلا تسعى للحصول على أسلحة من روسيا والصين وإيران.. "واشنطن بوست" تكشف

Advertisement

أكدت صحيفة " بوسن" ان فنزويلا تسعى للحصول على مسيّرات وأنظمة رادار وصواريخ من والصين وإيران.وأوردت الصحيفة ان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعث برسالة إلى نظيره الصيني يطلب فيها توسيع التعاون العسكري.ووفق وثائق للصحيفة، فقد طلب مادورو أيضاً من الحكومة تسريع إنتاج أنظمة الرادار، فيما نسقت الفنزويلية شحنة من .ومع تصاعد التوتر بالمنطقة، وتعليقاً على تقارير تتحدث عن إمكانية بدء الضربات الأميركية على فنزويلا في أي وقت، فقد قال الرئيس الأميركي إنه لا يفكر في توجيه ضربات إلى فنزويلا.إلى ذلك وضعت ترينيداد وتوباغو قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى واستدعت جميع جنودها إلى قواعدهم، وسط تصاعد التوتر بين وفنزويلا.