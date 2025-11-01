Advertisement

عربي-دولي

فنزويلا تسعى للحصول على أسلحة من روسيا والصين وإيران.. "واشنطن بوست" تكشف

Lebanon 24
01-11-2025 | 05:02
أكدت صحيفة "واشنطن بوسن" ان فنزويلا تسعى للحصول على مسيّرات وأنظمة رادار وصواريخ من روسيا والصين وإيران.
وأوردت الصحيفة ان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعث برسالة إلى نظيره الصيني يطلب فيها توسيع التعاون العسكري.

ووفق وثائق للصحيفة، فقد طلب مادورو أيضاً من الحكومة الصينية تسريع إنتاج أنظمة الكشف عن الرادار، فيما نسقت وزارة النقل الفنزويلية شحنة مسيرات من إيران.
ومع تصاعد التوتر بالمنطقة، وتعليقاً على تقارير تتحدث عن إمكانية بدء الضربات الأميركية على فنزويلا في أي وقت، فقد قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يفكر في توجيه ضربات إلى فنزويلا.

إلى ذلك وضعت ترينيداد وتوباغو قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى واستدعت جميع جنودها إلى قواعدهم، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

