تحطم طائرة في إيران بعد إصطدامها بأحد المباني

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:03
أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانيّة، عن تحطّم طائرة خفيفة تابعة لشركة "شاهين بال آسمان"، جراء اصطدامها في أحد المباني الجانبية لمطار مدينة  تبريز، بعدما فقد قائدها السيطرة عليها أثناء الهبوط على المدرج 30L.
وكشفت إدارة العلاقات العامة في المطا، أن الطيار خرج سالماً من الطائرة، فيما تعرضت الطائرة لأضرار جسيمة. (ارم نيوز)
 
 
 
