تحطم طائرة في إيران بعد إصطدامها بأحد المباني

Advertisement

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانيّة، عن تحطّم طائرة خفيفة تابعة لشركة " بال آسمان"، جراء اصطدامها في أحد المباني الجانبية لمطار مدينة تبريز، بعدما فقد قائدها السيطرة عليها أثناء الهبوط على المدرج 30L.وكشفت في المطا، أن الطيار خرج سالماً من الطائرة، فيما تعرضت الطائرة لأضرار جسيمة. (ارم نيوز)