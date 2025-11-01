Advertisement

في اليمن... إغتيال طبيبة بعد خروجها من شركة للصرافة

Lebanon 24
01-11-2025 | 10:46
اغتال 5 مسلحين مجهولين طبيبة يمنية، بعد تسلمها مبلغًا ماليًا من إحدى شركات الصرافة في العاصمة صنعاء.
وكشفت مصادر، أن المسلحين أطلقوا النار على الطبيبة وقتلوها، وسرقوا 10 آلاف دولار كانت بحوزتها. (ارم نيوز)
 
 
 
