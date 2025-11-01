في اليمن... إغتيال طبيبة بعد خروجها من شركة للصرافة

Advertisement

اغتال 5 مسلحين مجهولين طبيبة يمنية، بعد تسلمها مبلغًا ماليًا من إحدى شركات الصرافة في العاصمة .وكشفت مصادر، أن المسلحين أطلقوا النار على الطبيبة وقتلوها، وسرقوا 10 آلاف دولار كانت بحوزتها. (ارم نيوز)