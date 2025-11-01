Advertisement

عربي-دولي

تزامناً مع الإحتفالات بافتتاح المتحف الكبير... إنهيار مبنى في القاهرة

Lebanon 24
01-11-2025 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1436847-638976157756993630.jpg
Doc-P-1436847-638976157756993630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انهار مبنى من 4 طوابق بشكلٍ جزئيّ في منطقة روض الفرج في القاهرة، بالتزامن مع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في أهرامات الجيزة.
Advertisement


وأصيب شخصان ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ رجل مسن من تحت الأنقاض.
 
 
وتستمرّ عمليات البحث عن طفلة لا تزال تحت الأنقاض. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير.. هذا ما قاله السيسي
lebanon 24
01/11/2025 18:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي المتحف المصري الكبير
lebanon 24
01/11/2025 18:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة انهيار جزء من مبنى شاهق
lebanon 24
01/11/2025 18:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تزامناً مع الاحتفال بعطلة "رأس السنة اليهودية".. الجيش الإسرائيلي يستنفر قواته على كافة الجبهات
lebanon 24
01/11/2025 18:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري

المتحف الكبير

روسيا اليوم

روض الفرج

الجيزة

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:08 | 2025-11-01
12:00 | 2025-11-01
11:30 | 2025-11-01
11:13 | 2025-11-01
11:06 | 2025-11-01
10:46 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24