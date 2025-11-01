تزامناً مع الإحتفالات بافتتاح المتحف الكبير... إنهيار مبنى في القاهرة

Advertisement

انهار مبنى من 4 طوابق بشكلٍ جزئيّ في منطقة في ، بالتزامن مع حفل افتتاح في أهرامات .وأصيب شخصان ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ رجل مسن من تحت الأنقاض.