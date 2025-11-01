View this post on Instagram
الألعاب النارية تنطلق من المتحف المصري الكبير وتضيء سماء الأهرامات#صدى_البلد #المتحف_المصري_الكبير pic.twitter.com/l5Cc02VwAe
— صدى البلد (@baladtv) November 1, 2025
أهلا بكم في أرض السلام ❤️.. طائرات شراعية تزين سماء المتحف المصري الكبير ترحيبا بضيوف حفل الافتتاح 🔥#المتحف_المصري_الكبير 🇪🇬♥️#CBC pic.twitter.com/P9DRTf6z8I
— CBC Egypt (@CBCEgypt) November 1, 2025
أم الدنيا #مصر تُعيد تقديم حضارة الفراعنة بصورة عصرية مبدعة حضارية حديثة #المتحف_المصري_الكبير
هدية مصر للعالم pic.twitter.com/YmsM2Hj1ek
— Ali Khalifa (@Bu3osha) November 1, 2025
