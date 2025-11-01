Advertisement

عربي-دولي

حفل تاريخي وطائرات شراعيّة.. افتتاح مُبهر لـ"المتحف المصري الكبير"

Lebanon 24
01-11-2025 | 14:31
شهدت مصر، اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي وقادة من دول العالم.
 
 
 
الافتتاح تخلل عرضاً مُذهلاً في سماء الجيزة، حيث تزينت السماء بأشكال ملوك الفراعنة والأهرامات باستخدام تقنية الهولوغرام، وفق ما ذكرت صحيفة "صدى البلد" المصرية.
 
 
 
 
كذلك، نشرت قناة "CBC" المصرية مقطع فيديو وثق وقائع بداية الافتتاح، حيث حلقت طائرات شراعية ترحيباً بضيوف حفل الافتتاح.
 
 
أيضاً، أقيمت عروض موسيقية فرعونية ضمن فعاليات الاحتفالية، التي بدأت باستقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي لضيوف مصر المشاركين.
 
 
السيسي
 

وفي كلمة افتتاحية، قال السيسي: "أستهل كلمتي بالترحيب بكم على أرض مصر، أقدم دولة عرفها التاريخ.. هنا حيث خطت الحضارة أول حروفها، وشهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة". معبراً عن أن هذا اليوم "نكتب فيه فصلاً جديداً من تاريخ الحاضر والمستقبل".


وأكد الرئيس المصري أن هذا الصرح العظيم ليس مجرد مكان لحفظ الآثار، بل "شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري، وصورة مجسمة لمسيرة شعب سكن أرض النيل منذ فجر التاريخ، فكان وما زال دؤوباً صانعاً للمجد ورسولاً للسلام".


كذلك، ثمّن السيسي التعاون الدولي الواسع الذي ساهم في إنجاز هذا المشروع الضخم، مشيداً بشكل خاص بالدعم الكبير الذي قدمته دولة اليابان الصديقة في مراحل تنفيذ المتحف، في نموذج للتعاون الدولي البناء.


ودعا الرئيس الحضور إلى جعل المتحف "منارة للحياة، ومركزاً يُبرز رسالة مصر الدائمة في نشر السلام والتواصل بين الشعوب"، مؤكداً أن "صروح الحضارة تُبنى في أوقات السلام، وتزدهر بروح التعاون بين الشعوب".


ويعد الحفل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، إذ يشارك فيه 79 وفداً رسمياً، منهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، ما يعكس الاهتمام الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتميز الذي تضطلع به مصر.
 
 
