Advertisement

عربي-دولي

ألعاب من زمن الملوك… ما الذي كان يُسلّي المصريين قبل آلاف السنين؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1436903-638976306029021929.webp
Doc-P-1436903-638976306029021929.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد المتحف المصري الكبير عند افتتاحه مساء السبت مفاجأة لافتة، تمثّلت في عرض مجموعة نادرة من الألعاب الفرعونية تُكشف لأول مرة أمام الجمهور، إلى جانب قطع أثرية تعود إلى عصور مختلفة من تاريخ مصر القديمة.
Advertisement

تُظهر هذه الألعاب جانباً مميزاً من حياة المصريين القدماء، إذ تعكس قدرتهم على ابتكار وسائل للترفيه والتفكير، وتكشف عن مدى تقدمهم في تصميم ألعاب تجمع بين الذكاء والمتعة.

أبرز الألعاب المعروضة:
لعبة “سينيت”:
تعني “المرور” في اللغة الهيروغليفية، وعُرفت بـ“لعبة الملوك” بعد العثور على نماذج منها في مقبرة توت عنخ آمون. تتألف من لوحة تحتوي على مربعات متساوية، كانت تُستخدم في منافسات رمزية تعبّر عن رحلة الروح نحو الخلود.

الطائر المجنّح:
لعبة خشبية تتحرك أجنحتها بواسطة خيوط دقيقة، وتُعد نموذجاً مبكراً لفكرة الألعاب الميكانيكية، تعكس اهتمام المصريين بتنمية خيال الأطفال من خلال اللعب.

رقصة الأقزام:
مجموعة عاجية صغيرة تُحرَّك بخيوط خفية لتبدو وكأنها ترقص، وتُعد من أوائل أشكال الدمى المتحركة في التاريخ.

الرقعة والنرد:
تشبه إلى حد كبير الشطرنج الحديث، وتكشف عن روح التفكير الاستراتيجي والمنافسة في الثقافة المصرية القديمة.

لعبة الثعبان:
لوحة دائرية على شكل حلزوني، تُرمى فيها كرات صغيرة نحو المركز، وتُعد من أقدم الألعاب التفاعلية المكتشفة.

بهذا العرض الفريد، يُعيد المتحف المصري الكبير تقديم الجانب الإنساني للحضارة الفرعونية، حيث لم يكن اللعب ترفاً، بل وسيلة للتفكير وتنمية الذكاء منذ آلاف السنين.
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: أشكر الرئيس المصري الذي يقود دولة تمتد حضارتها 6 آلاف سنة وأشكر أمير قطر والرئيس التركي اللذين لعبا دورا مهما في الاتفاق
lebanon 24
02/11/2025 14:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 10 آلاف طن مساعدات إغاثية عاجلة
lebanon 24
02/11/2025 14:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي حصل قبل أيام من الوقفة أمام صخرة الروشة؟
lebanon 24
02/11/2025 14:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... إكتشاف أثري كبير في مصر يعود لآلاف السنين
lebanon 24
02/11/2025 14:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

متفرقات

منوعات

توت عنخ آمون

المصرية

الفريد

توت ⚔️

فرعون

العرض

مصرية

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2025-11-02
08:30 | 2025-11-02
08:14 | 2025-11-02
08:00 | 2025-11-02
07:33 | 2025-11-02
07:20 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24