ألعاب من زمن الملوك… ما الذي كان يُسلّي المصريين قبل آلاف السنين؟

Advertisement

شهد المتحف المصري الكبير عند افتتاحه مساء السبت مفاجأة لافتة، تمثّلت في عرض مجموعة نادرة من الألعاب الفرعونية تُكشف لأول مرة أمام الجمهور، إلى جانب قطع أثرية تعود إلى عصور مختلفة من تاريخ مصر القديمة.تُظهر هذه الألعاب جانباً مميزاً من حياة المصريين القدماء، إذ تعكس قدرتهم على ابتكار وسائل للترفيه والتفكير، وتكشف عن مدى تقدمهم في تصميم ألعاب تجمع بين الذكاء والمتعة.أبرز الألعاب المعروضة:لعبة “سينيت”:تعني “المرور” في اللغة الهيروغليفية، وعُرفت بـ“لعبة الملوك” بعد العثور على نماذج منها في مقبرة . تتألف من لوحة تحتوي على مربعات متساوية، كانت تُستخدم في منافسات رمزية تعبّر عن رحلة الروح نحو الخلود.الطائر المجنّح:لعبة خشبية تتحرك أجنحتها بواسطة خيوط دقيقة، وتُعد نموذجاً مبكراً لفكرة الألعاب الميكانيكية، تعكس اهتمام المصريين بتنمية خيال الأطفال من خلال اللعب.رقصة الأقزام:مجموعة عاجية صغيرة تُحرَّك بخيوط خفية لتبدو وكأنها ترقص، وتُعد من أوائل أشكال الدمى المتحركة في التاريخ.الرقعة والنرد:تشبه إلى حد كبير الشطرنج الحديث، وتكشف عن روح التفكير الاستراتيجي والمنافسة في الثقافة القديمة.لعبة الثعبان:لوحة دائرية على شكل حلزوني، تُرمى فيها كرات صغيرة نحو المركز، وتُعد من أقدم الألعاب التفاعلية المكتشفة.بهذا ، يُعيد المتحف المصري الكبير تقديم الجانب الإنساني للحضارة الفرعونية، حيث لم يكن اللعب ترفاً، بل وسيلة للتفكير وتنمية الذكاء منذ آلاف السنين.