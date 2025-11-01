صفعة أميركية لقمة المناخ.. واشنطن تعلن مقاطعتها

Advertisement

في قرار يعد ضربة قاسية للجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، أعلن رسمياً أن لن تشارك بأي مسؤولين رفيعي المستوى في قمة المناخ "كوب 30" المقررة في ، معتبراً أن التغير المناخي هو "أكبر عملية احتيال في العالم".أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن لن ترسل أي وفد رفيع المستوى إلى القمة المقررة في مدينة بيليم الأمازونية خلال الفترة من 10 إلى 21 تشرين الثاني 2025، مما يخفف من مخاوف الدوليين من أن تشارك الولايات المتحدة بهدف "إفشال المحادثات".وبرر المسؤول الأميركي الموقف بالقول إن "الوضع بدأ يتغير في ما يتعلق بإعطاء الأولوية لتغير المناخ"، مشيراً إلى أن "يتواصل بشكل مباشر مع قادة العالم بشأن قضايا الطاقة" من خلال اتفاقيات تجارية واتفاقيات سلام تركز على "شراكات الطاقة". (روسيا اليوم)