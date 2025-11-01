Advertisement

عربي-دولي

صفعة أميركية لقمة المناخ.. واشنطن تعلن مقاطعتها

Lebanon 24
01-11-2025 | 16:02
في قرار يعد ضربة قاسية للجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، أعلن البيت الأبيض رسمياً أن الولايات المتحدة لن تشارك بأي مسؤولين رفيعي المستوى في قمة المناخ "كوب 30" المقررة في البرازيل، معتبراً أن التغير المناخي هو "أكبر عملية احتيال في العالم".
أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن واشنطن لن ترسل أي وفد رفيع المستوى إلى القمة المقررة في مدينة بيليم الأمازونية خلال الفترة من 10 إلى 21 تشرين الثاني 2025، مما يخفف من مخاوف القادة الدوليين من أن تشارك الولايات المتحدة بهدف "إفشال المحادثات".

وبرر المسؤول الأميركي الموقف بالقول إن "الوضع بدأ يتغير في ما يتعلق بإعطاء الأولوية لتغير المناخ"، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب "يتواصل بشكل مباشر مع قادة العالم بشأن قضايا الطاقة" من خلال اتفاقيات تجارية واتفاقيات سلام تركز على "شراكات الطاقة". (روسيا اليوم)
