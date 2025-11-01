في دولة عربية.. صلاة الاستسقاء طلباً للغيث

Advertisement

جاءت هذه الصلاة الواسعة بعد أن راسلت الوزارة كافة مديرياتها، داعية إلى إقامة صلاة الاستسقاء السبت التاسعة صباحاً، حيث شملت المشاركة مواطنين من مختلف الشرائح العمرية بما في ذلك وكبار السن.وأوضح بيان الوزارة أن الدعوة إلى الصلاة جاءت "نظراً لتأخر سقوط الأمطار في معظم ربوع وطننا "، في إشارة إلى الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها أغلب الولايات الجزائرية هذا العام.ودعت الوزارة المصلين إلى "اغتنام أوقات الدروس والصلوات، وصلاة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء"، مع التركيز على تذكير الناس بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء، في إطار حرصها على الجانبين الروحي والتعليمي. (روسيا اليوم)