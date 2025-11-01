Advertisement

عربي-دولي

في دولة عربية.. صلاة الاستسقاء طلباً للغيث

Lebanon 24
01-11-2025 | 16:25
Doc-P-1436913-638976328117726592.png
Doc-P-1436913-638976328117726592.png photos 0
شهدت الجزائر يوم السبت موجة صلاة جماعية عابرة للبلاد، حيث أدى آلاف الجزائريين صلاة الاستسقاء في مساجد البلاد كافة، استجابةً لنداء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بعد تأخر ملحوظ في تساقط الأمطار.
جاءت هذه الصلاة الواسعة بعد أن راسلت الوزارة كافة مديرياتها، داعية إلى إقامة صلاة الاستسقاء السبت التاسعة صباحاً، حيث شملت المشاركة مواطنين من مختلف الشرائح العمرية بما في ذلك الأطفال والشباب وكبار السن.

وأوضح بيان الوزارة أن الدعوة إلى الصلاة جاءت "نظراً لتأخر سقوط الأمطار في معظم ربوع وطننا المفدى"، في إشارة إلى الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها أغلب الولايات الجزائرية هذا العام.

ودعت الوزارة المصلين إلى "اغتنام أوقات الدروس والصلوات، وصلاة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء"، مع التركيز على تذكير الناس بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء، في إطار حرصها على الجانبين الروحي والتعليمي. (روسيا اليوم)
