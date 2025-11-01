Advertisement

عربي-دولي

هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-11-2025 | 17:28
كشف المؤرخ المصري الدكتور جمال شقرة عن محاولة إسرائيلية لاستهداف المتحف المصري الكبير عبر شركة إيرلندية كانت مكلفة بوضع التصور التخطيطي والبناء للمتحف.
وقال شقرة خلال لقاء تلفزيوني: "عدونا كان عايز يلعب في المتحف وشوفت إن فيه لعب بعدما رأيت الماكيت الذي قدمته الشركة الإيرلندية وكانت تريد أن تلون سور المتحف وإعطاءه صبغة يهودية".

وأضاف أنه بعد اكتشاف هذه المحاولة "الخبيثة"، قام بكتابة تقرير مطول للجهات المسؤولة وتم طرد الشركة الإيرلندية.
 
وأوضح أن التصميم كان يظهر "تعامد رمسيس على الأهرامات على القدس"، مشيراً إلى أن جهاز المخابرات العامة أدرك هذا الأمر واستعان بخبراء لتفسير التصميم قبل إلغاء الاتفاق مع الشركة.

يذكر أن المتحف المصري الكبير الذي افتتح مساء السبت يعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويمتد على مساحة 490 ألف متر مربع عند سفح أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية. (روسيا اليوم)

