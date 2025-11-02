ضربات أميركية في الكاريبي وتصاعد التوترات مع فنزويلا

Advertisement

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة " " بأن عززت وجودها العسكري قبالة سواحل لمكافحة تهريب المخدرات، مع احتمال وصول عدد القوات إلى 16 ألف جندي. وتتضمن القوة 8 سفن حربية، غواصة نووية، وسفينة أغراض خاصة، إضافة إلى دعم جوي من قواعد في منطقة الكاريبي يشمل قاذفات B-52 وطائرات "إف-35".وتتجه حاليا حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد" و5 سفن مرافقة من نحو الساحل الفنزويلي، ومن المتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحشد العسكري يعكس استعداد لتوسيع عملياتها في المنطقة، مما قد يزيد من حدة التوتر مع كاراكاس ويفتح الباب لاحتمالات ضربات أمريكية أولى ضد فنزويلا.وعلى صعيد متصل، رفعت ترينيداد وتوباغو حالة التأهب العسكري إلى أقصى مستوى استجابة لمخاوف من هجمات أميركية محتملة تستهدف مهربي المخدرات، حيث أمر الجيش بالعودة إلى القواعد وإلغاء الإجازات لضمان الجهوزية التامة.في المقابل، نفى الرئيس ترامب نيته شن هجوم عسكري على فنزويلا، رغم تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال ضربات جوية خلال ساعات تستهدف مواقع مرتبطة بتهريب المخدرات، فيما تضمنت تصريحاته السابقة إشارات إلى إمكانية تحرك عسكري دون إعلان حرب رسمي.أما فنزويلا، فقد أدانت بشدة نشر السفن الحربية الأميركية في الكاريبي واعتبرته استفزازا عسكريا من قبل ترينيداد وتوباغو بالتنسيق مع CIA ، محذرة من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة. (سكاي نيوز)