Advertisement

عربي-دولي

ضربات أميركية في الكاريبي وتصاعد التوترات مع فنزويلا

Lebanon 24
02-11-2025 | 00:27
A-
A+
Doc-P-1436966-638976617066447439.png
Doc-P-1436966-638976617066447439.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الأحد، تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت سفينة في منطقة الكاريبي أودت بحياة ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات، مع احتمال وصول عدد القوات إلى 16 ألف جندي. وتتضمن القوة الأمريكية 8 سفن حربية، غواصة نووية، وسفينة أغراض خاصة، إضافة إلى دعم جوي من قواعد في منطقة الكاريبي يشمل قاذفات B-52 وطائرات "إف-35".
Advertisement

وتتجه حاليا حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد" و5 سفن مرافقة من أوروبا نحو الساحل الفنزويلي، ومن المتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحشد العسكري يعكس استعداد إدارة الرئيس ترامب لتوسيع عملياتها في المنطقة، مما قد يزيد من حدة التوتر مع كاراكاس ويفتح الباب لاحتمالات ضربات أمريكية أولى ضد فنزويلا.

وعلى صعيد متصل، رفعت ترينيداد وتوباغو حالة التأهب العسكري إلى أقصى مستوى استجابة لمخاوف من هجمات أميركية محتملة تستهدف مهربي المخدرات، حيث أمر الجيش بالعودة إلى القواعد وإلغاء الإجازات لضمان الجهوزية التامة.

في المقابل، نفى الرئيس ترامب نيته شن هجوم عسكري على فنزويلا، رغم تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال ضربات جوية خلال ساعات تستهدف مواقع مرتبطة بتهريب المخدرات، فيما تضمنت تصريحاته السابقة إشارات إلى إمكانية تحرك عسكري دون إعلان حرب رسمي.

أما فنزويلا، فقد أدانت بشدة نشر السفن الحربية الأميركية في الكاريبي واعتبرته استفزازا عسكريا من قبل ترينيداد وتوباغو بالتنسيق مع CIA ، محذرة من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: الجيش الأميركي نفذ ضربة عسكرية قاتلة استهدفت سفينة في منطقة البحر الكاريبي
lebanon 24
02/11/2025 14:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ضربات البحر الكاريبي.. كولومبيا تدعو لمحاكمة ترامب
lebanon 24
02/11/2025 14:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تصاعد التوتر قبالة فنزويلا.. مادورو أعلن اكتمال خطة الدفاع ضد "التهديدات الأميركية"
lebanon 24
02/11/2025 14:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الغارة الأميركية في الكاريبي أمس أدت لمقتل شخصين
lebanon 24
02/11/2025 14:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

إدارة الرئيس

واشنطن بوست

دارة الرئيس

الأمريكية

سكاي نيوز

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2025-11-02
08:30 | 2025-11-02
08:14 | 2025-11-02
08:00 | 2025-11-02
07:33 | 2025-11-02
07:20 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24