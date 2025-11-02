28
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فيضانات فيتنام تتحول إلى كارثة إنسانية.. 35 قتيلاً ومدينة تراثية تحت الماء
Lebanon 24
02-11-2025
|
01:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سلطات
إدارة الكوارث
في
فيتنام
عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب مناطق وسط البلاد إلى 35 قتيلاً، بينما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين، في كارثة طبيعية هي الأسوأ هذا العام.
Advertisement
وغمرت المياه مدينة هوي آن القديمة، المصنفة ضمن مواقع
التراث العالمي لليونسكو
، حتى بلغ ارتفاعها مستوى الخصر، مما اضطر السكان للتنقل بقوارب خشبية بعد أن وصل النهر المحلي إلى أعلى مستوى له منذ 60 عاماً. وقال أحد السكان: "الجميع في حالة صدمة بعد الفيضان.. لم يتوقعوا أن يرتفع منسوب المياه إلى هذا الحد".
كشفت أحدث التقارير عن:
- غمر أكثر من 16500 منزل بالمياه
- فقدان أكثر من 40 ألف دجاجة وماشية
- تدمير أكثر من 5300 هكتار من الأراضي الزراعية
- وقوع أكثر من 150 انهياراً أرضياً
- تضرر أكثر من 100 ألف منزل
بشكل عام
ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ يجعل الأحداث المناخية المتطرفة أكثر تدميراً، حيث سجلت فيتنام بالفعل 12 إعصاراً هذا العام، متجاوزة المتوسط السنوي البالغ 10 أعاصير. وأدت
الكوارث
الطبيعية في الأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى مقتل أو فقدان 187 شخصاً، بتكاليف اقتصادية تجاوزت 610 ملايين دولار.
مواضيع ذات صلة
فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية
Lebanon 24
فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية
02/11/2025 14:38:11
02/11/2025 14:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ب: أكثر من 70 قتيلا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الهند ونيبال
Lebanon 24
أ.ب: أكثر من 70 قتيلا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الهند ونيبال
02/11/2025 14:38:11
02/11/2025 14:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
المنبر البلدي: أزمة النفايات تتحوّل إلى كارثة بيئية وسياسية
Lebanon 24
المنبر البلدي: أزمة النفايات تتحوّل إلى كارثة بيئية وسياسية
02/11/2025 14:38:11
02/11/2025 14:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: 35 قتيلا منذ الفجر في القصف الإسرائيلي
Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: 35 قتيلا منذ الفجر في القصف الإسرائيلي
02/11/2025 14:38:11
02/11/2025 14:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
التراث العالمي لليونسكو
إدارة الكوارث
بشكل عام
الكوارث
يونسكو
الغزي
الترا
تابع
قد يعجبك أيضاً
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
Lebanon 24
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
08:32 | 2025-11-02
02/11/2025 08:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
Lebanon 24
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
08:30 | 2025-11-02
02/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:14 | 2025-11-02
02/11/2025 08:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
08:00 | 2025-11-02
02/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
Lebanon 24
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
07:33 | 2025-11-02
02/11/2025 07:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:32 | 2025-11-02
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
08:30 | 2025-11-02
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
08:14 | 2025-11-02
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:00 | 2025-11-02
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
07:33 | 2025-11-02
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
07:20 | 2025-11-02
فيدان يؤكد: على العالم مواجهة خروقات إسرائيل وضمان أمن الفلسطينيين
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24