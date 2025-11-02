Advertisement

عربي-دولي

فيضانات فيتنام تتحول إلى كارثة إنسانية.. 35 قتيلاً ومدينة تراثية تحت الماء

Lebanon 24
02-11-2025 | 01:31
أعلنت سلطات إدارة الكوارث في فيتنام عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب مناطق وسط البلاد إلى 35 قتيلاً، بينما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين، في كارثة طبيعية هي الأسوأ هذا العام.
وغمرت المياه مدينة هوي آن القديمة، المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، حتى بلغ ارتفاعها مستوى الخصر، مما اضطر السكان للتنقل بقوارب خشبية بعد أن وصل النهر المحلي إلى أعلى مستوى له منذ 60 عاماً. وقال أحد السكان: "الجميع في حالة صدمة بعد الفيضان.. لم يتوقعوا أن يرتفع منسوب المياه إلى هذا الحد".

كشفت أحدث التقارير عن:

- غمر أكثر من 16500 منزل بالمياه

- فقدان أكثر من 40 ألف دجاجة وماشية

- تدمير أكثر من 5300 هكتار من الأراضي الزراعية

- وقوع أكثر من 150 انهياراً أرضياً

- تضرر أكثر من 100 ألف منزل بشكل عام

ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ يجعل الأحداث المناخية المتطرفة أكثر تدميراً، حيث سجلت فيتنام بالفعل 12 إعصاراً هذا العام، متجاوزة المتوسط السنوي البالغ 10 أعاصير. وأدت الكوارث الطبيعية في الأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى مقتل أو فقدان 187 شخصاً، بتكاليف اقتصادية تجاوزت 610 ملايين دولار.

 
