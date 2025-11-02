تقرير فرنسي يتحدث عن تصعيد نووي من نوع آخر.. هذا ما كشفه

Advertisement

وبحسب الموقع، "قبل أيام قليلة، تباهى نظيره الروسي بتجربة ناجحة لصاروخ كروز يُدعى "طائر العاصفة"، والذي قال إنه قادر على حمل رأس نووي والتهرب من أي نظام دفاعي. وفي اليوم التالي، روّج لـ"بوسيدون"، وهي طائرة مسيّرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية. ومنذ غزوه لأوكرانيا في شباط 2022، استخدم بوتين مرارا وتكرارا التهديد لتذكير الغرب بأن هذا ليس صراعا عاديا: فالقوة النووية متورطة هنا، وهذا يغير كل شيء. ومع ذلك، لم تُبدِ أي إشارة على استخدامها الفعلي لترسانتها النووية في ، ولا حتى أسلحتها التكتيكية القصيرة المدى. إن القيام بهذا الأمر سيُمثل أول ضربة نووية منذ قصف الولايات المتحدة لهيروشيما وناغازاكي عام 1945".وتابع الموقع، "لكن هذا لم يمنع التنافس النووي من الاشتعال مرة أخرى، ليس فقط بين الولايات المتحدة وروسيا، اللتين لا تزالان تملكان أكبر ترسانات الأسلحة النووية في العالم، ولكن أيضا مع التي تعمل بسرعة على توسيع مخزونها من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام".ورأى الموقع أن " يُقحم نفسه الآن في سباق التسلح الجديد هذا، وإن لم يتضح تمامًا ما يعنيه. ما المقصود بـ "اختبار أسلحتنا النووية" تحديدًا؟ إذا كان يتحدث عن تفجيرات نووية حية، فإن الولايات المتحدة لم تُجرِ أي تفجير منذ عام 1992، ومنذ عام 1997، حظرت معاهدة دولية كل التجارب النووية. إن كوريا الشمالية وحدها أجرت ست تجارب منذ ذلك الحين، مما أثار إدانة واسعة النطاق، ولكن لا روسيا ولا الصين فعلت ذلك، وهو ما يجعل تصريح ترامب غامضا، ما لم يكن يشير إلى اختبار أنظمة تسليم الرؤوس الحربية النووية، كما فعلت مؤخرا، وكما فعلت الولايات المتحدة في الماضي".وبحسب الموقع، "على أي حال، هذا التصعيد النووي نفسيٌّ إلى حدٍّ كبير. يُلوّح بوتين بالتهديد النووي لتخويف ، ولديه حلفاؤه السياسيون في القارة المستعدون لتضخيم هذا الخوف. أما ترامب، في ديناميكيته الغريبة التي تجمع بين الحب والكراهية مع بوتين، يصور نفسه كمحارب بينما يدعو في الوقت عينه إلى منحه جائزة نوبل للسلام ويعلن دعمه لنزع السلاح النووي".