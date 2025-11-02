Advertisement

عربي-دولي

حماس تنفي نهب المساعدات

Lebanon 24
02-11-2025 | 02:59
نفت حركة حماس بشدة الاتهامات الأميركية التي وجهتها القيادة الوسطى للجيش الأميركي بنهب شاحنات المساعدات الإنسانية في غزة، ووصفت هذه التصريحات بأنها "باطلة وتفتقر للأدلة الميدانية"، في حين نشرت واشنطن تسجيلاً مصوراً يوثق الحادثة.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد نشرت مقطع فيديو قالت إنه صُور في 31 تشرين الأول الماضي، ويظهر عناصر من حماس "يسلبون محتويات شاحنة كانت ضمن قافلة إنسانية متجهة إلى شمال خان يونس". وأكدت أن المعلومات وردت من طائرة مسيرة أمريكية كانت تراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصف بيان القيادة المركزية الحادث بالقول: "تلقى مركز التنسيق بلاغاً يفيد بأن المسلحين هاجموا السائق وسرقوا المساعدات والشاحنة"، مشيراً إلى أن السائق "جُر إلى منتصف الطريق وترك ممدداً على الأرض"، وأن حالته لا تزال غير معروفة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حركة حماس إلى "إلقاء السلاح ووقف نهب المساعدات حتى تتمكن غزة من بناء مستقبل أفضل"، في تصعيد دبلوماسي جديد يضاف إلى الخلافات القائمة حول إدارة المساعدات الإنسانية في القطاع. (سكاي نيوز)
