Advertisement

عربي-دولي

شبهه بـ"قرد هارب خطير على البشر".. ترامب يشنّ هجوما على إعلامي

Lebanon 24
02-11-2025 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1437004-638976713108989199.png
Doc-P-1437004-638976713108989199.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على الإعلامي والكوميدي سيث مايرز مقدم البرامج في قناة "إن بي سي"، واصفاً إياه بأنه "ربما الشخص الأقل موهبة الذي ظهر على الهواء في تاريخ التلفزيون"، في تصعيد جديد في حربه المستمرة مع وسائل الإعلام.
Advertisement

كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "شاهدت سيث مايرز لأول مرة منذ سنوات.. إنه مجنون مختل". وتساءل في منشوره: "لماذا تضيع (إن بي سي) الوقت والمال على مثل هذا الشخص؟ بلا موهبة ولا شعبية و100 بالمئة ضد ترامب، وهذا ربما أمر غير شرعي".

يأتي هذا الهجوم بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها مايرز لترامب على الهواء، حيث سخر مؤخراً من زيارة الرئيس الأخيرة لكوريا الجنوبية وماليزيا، وشبهه بـ"قرد هارب خطير على البشر" في إشارة إلى حادث هروب القرود المصابة بالفيروسات في ولاية ميسيسيبي الذي وقع الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)

 
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً الآن في قطاع غزة رداً على انتهاكات حماس
lebanon 24
02/11/2025 14:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أوباما يشن هجوماً لاذعاً على ترامب: الفوضى والتهور والدناءة والجنون
lebanon 24
02/11/2025 14:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يشنّ هجوماً على مجلة أميركيّة: لقد أخفوا شعري
lebanon 24
02/11/2025 14:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تسجل أول إصابة بـ "حمى كيو".. خطر كبير على البشر والنساء خاصة!
lebanon 24
02/11/2025 14:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

كوريا الجنوبية

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

سكاي نيوز

الفيروس

دونالد

فيروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2025-11-02
08:30 | 2025-11-02
08:14 | 2025-11-02
08:00 | 2025-11-02
07:33 | 2025-11-02
07:20 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24