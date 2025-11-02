Advertisement

شن الرئيس الأميركي هجوماً لاذعاً على الإعلامي والكوميدي سيث مايرز مقدم البرامج في قناة "إن بي سي"، واصفاً إياه بأنه "ربما الشخص الأقل موهبة الذي ظهر على الهواء في تاريخ التلفزيون"، في تصعيد جديد في حربه المستمرة مع .كتب على منصة "تروث سوشيال": "شاهدت سيث مايرز لأول مرة منذ سنوات.. إنه مجنون مختل". وتساءل في منشوره: "لماذا تضيع (إن بي سي) الوقت والمال على مثل هذا الشخص؟ بلا موهبة ولا شعبية و100 بالمئة ضد ترامب، وهذا ربما أمر غير شرعي".يأتي هذا الهجوم بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها مايرز لترامب على الهواء، حيث سخر مؤخراً من زيارة الرئيس الأخيرة لكوريا الجنوبية وماليزيا، وشبهه بـ"قرد هارب خطير على البشر" في إشارة إلى حادث هروب القرود المصابة بالفيروسات في ولاية ميسيسيبي الذي وقع الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)