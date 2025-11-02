Advertisement

عربي-دولي

في أوروبا.. طائرات مسيرة تحلق فوق قاعدة "تضم أسلحة نووية"

Lebanon 24
02-11-2025 | 03:46
قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن إنه تم رصد عدة مسيرات فوق القاعدة الجوية العسكرية في كلاين بروغيل شمال شرق البلاد أمس السبت.
وأوضح أن الشرطة نشرت مروحية لملاحقة المسيرات التي كانت تتجه نحو الأراضي الهولندية، لكن المشغلين لم يعثروا عليها.
 

ويأتي هذا الحادث بعد آخر مشابه الليلة السابقة، حيث شوهدت مسيرات تحلّق فوق القاعدة التي تعد من أكثر المواقع حساسية في بلجيكا.


وتستضيف قاعدة كلاين بروغيل أسلحة نووية أميركية، كما تعد أحد المواقع الرئيسية لتشغيل مقاتلات "إف-35".
 

وفتحت الشرطة البلجيكية تحقيقاً دون تحديد المُشغل، وسط قلق أمني متزايد بعد حوادث مشابهة قرب قواعد عسكرية أخرى في بلجيكا. (الجزيرة نت)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24