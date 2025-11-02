في أوروبا.. طائرات مسيرة تحلق فوق قاعدة "تضم أسلحة نووية"

قال البلجيكي ثيو فرانكن إنه تم رصد عدة فوق الجوية العسكرية في كلاين بروغيل البلاد أمس السبت.

وأوضح أن الشرطة نشرت مروحية لملاحقة المسيرات التي كانت تتجه نحو الأراضي ، لكن المشغلين لم يعثروا عليها.



ويأتي هذا الحادث بعد آخر مشابه الليلة السابقة، حيث شوهدت مسيرات تحلّق فوق القاعدة التي تعد من أكثر المواقع حساسية في .





وتستضيف قاعدة كلاين بروغيل أسلحة نووية أميركية، كما تعد أحد المواقع الرئيسية لتشغيل مقاتلات "إف-35".