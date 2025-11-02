تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها

Advertisement

نشر موقع "n12" الإسرائيليّ تقريراً جديداً سردَ تفاصيل عسكريّة عن حرب غزة الأخيرة والعمليات التي كان ينفذها الجيش الإسرائيليّ هناك.التقرير الذي ترجمهُ " " يتحدث عن دور جنود سلاح الهندسة خلال الحرب، مشيراً إلى أن هؤلاء يقفون وراء مئات العمليات لتدمير البنية التحتية التابعة لـ" " في غزة وإلحاق الضرر بها، فوق الأرض وتحتها.يلفت التقرير إلى أن سلاح الهندسة هو من يشق الطريق للقوات في غزة وكذلك في وسوريا، مشيراً إلى أنّ الجنود هؤلاء متخصصون بالتعامل مع أي عقبة هندسية تواجه القوات المتقدمة.وفق التقرير، يتحدّث المقدّم "ي." عما اكتشفته القوات الإسرائيلية داخل غزة، ويقول: "واجهنا كمية هائلة من الأسلحة مخبأ بين المدنيين في أنحاء غزة. ذات مرة، دخلنا إلى حي وكانت لدينا تقديرات أن هناك منزلا واحدا يحتوي على أسلحة، وعندما وصلنا الى المنطقة، اكتشفنا أن كل منزل مليء بالأسلحة ورموز حماس معابر قتال بين المنازل".ويزعم المقدم "ي." إنه كلما تم الاقتراب من الأنفاق الخاصة بـ"حماس"، كلما قام مقاتلوها بالانسحاب والفرار منها، ويضيف: "كلما شعر قادة حماس بالخطر، فرّوا على الفور.. مثلاً، عام 2024، بمجرد وصولنا إلى الأنفاق في تل السلطان، حاول كبار قادة الفرار إلى ".ويتابع: "بعد أسبوع من مغادرتنا تل السلطان، اتضح أن قائد حماس، ، كان هارباً من قوات الجيش . تبيّن حينها، أن السنوار كان كان هناك أيضاً وتمكن من الفرار. وبعد أسبوع، في تلك الأيام، تمت تصفية كبار المحيطين بالسنوار الذي قتل في تشرين الأول 2024".من ناحيته، يتحدّث الرائد "ل." عن الحرب الهندسية، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي أراد تدمير البنية التحتية بشكل واسع في غزة ولبنان، مشيراً إلى أنّ الحرب كشفت عن دروس كثيرة في حين أن كميات المتفجرات المستخدمة خلالها كانت كبيرة جداً، وأضاف: "لقد تعلمنا الكثير، وحينما نقترب من كل نفق نفحصه بدقة لنفهم ما بداخله".المتحدث نفسه يقول إن "هناك لحظات عصيبة للغاية في الميدان"، مشيراً إلى أن "للحرب تأثيرا مباشرا على التدريبات الخاصة بالجنود"، وأضاف: "المقاتلون الذين خاضوا معارك مباشرة يأتون لتدريب الجيل المقبل".