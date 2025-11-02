Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهدد نيجيريا بالتدخل العسكري.. وأبوجا ترد بحذر

Lebanon 24
02-11-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1437137-638976931826360284.jpg
Doc-P-1437137-638976931826360284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن بلاده ترحب بأي مساعدة من الولايات المتحدة في محاربة الجماعات المتمردة، شرط احترام وحدة أراضيها، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن عمل عسكري ضد أبوجا.
Advertisement

وكان ترامب قد صرّح عبر منصته تروث سوشيال يوم السبت بأنه أمر وزارة الدفاع الأميركية برفع حالة التأهب استعدادًا لأي تدخل محتمل في نيجيريا إذا "واصلت الحكومة هناك السماح بقتل المسيحيين".
وأضاف ترامب أن بلاده "قد تتدخل للقضاء تمامًا على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة"، على حد قوله.
وتشهد نيجيريا منذ أكثر من عقد من الزمن صراعات عرقية ودينية دامية، خاصة في شمال شرق البلاد، حيث تتمركز جماعة بوكو حرام المتشددة، التي تسببت هجماتها منذ عام 2009 في مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني نازح، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ولا تزال بوكو حرام وجماعة منشقة عنها تُعرف باسم "ولاية غرب إفريقيا" التابعة لتنظيم داعش تنشطان في المنطقة، رغم ضعفهما في السنوات الأخيرة. كما تشهد مناطق وسط نيجيريا نزاعات متكررة بين الرعاة المسلمين والمزارعين المسيحيين بسبب الصراع على الأراضي والمياه.

وفي شمال غرب البلاد، تتعرض القرى لهجمات من عصابات إجرامية مسلحة تُعرف باسم "قطاع الطرق"، تقوم بالقتل والنهب والخطف مقابل فدية، وتشعل النيران في المنازل بعد سرقتها.
ويحذر مراقبون من أن أي تدخل عسكري أميركي في نيجيريا قد يفتح فصلًا جديدًا من الصراع في غرب إفريقيا، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة، فيما تصر أبوجا على أن الحلول يجب أن تكون نيجيرية بالدرجة الأولى.
 
(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
ترامب يهدد نيجيريا عسكرياً
lebanon 24
02/11/2025 21:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
lebanon 24
02/11/2025 21:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملة
lebanon 24
02/11/2025 21:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ربما نتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة
lebanon 24
02/11/2025 21:27:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

المسيحيين

المسلمين

شمال غرب

شمال شرق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:36 | 2025-11-02
13:26 | 2025-11-02
13:23 | 2025-11-02
13:04 | 2025-11-02
12:47 | 2025-11-02
12:47 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24