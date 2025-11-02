Advertisement

قالت إن قواتها واصلت عملياتها الهجومية في خاركيف ودونيتسك، وتمكّنت من على وحدات أوكرانية محاصَرة، وإحباط محاولات لكسر الطوق العسكري.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن قوات مجموعة "الغرب" حققت تقدّمًا تكتيكيًا في عدة محاور شمال شرقي ، بعد تنفيذ ضربات دقيقة على تجمعات للقوات في مناطق كوبيانسك وأوزلوفوي ومواقع أخرى.وأكدت أن القوات الروسية أحبطت محاولة تسلل أوسكول جنوب كوبيانسك، ما أسفر عن مقتل 14 جنديًا أوكرانيًا، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني خسر نحو 20 عنصرًا خلال ثلاث هجمات فاشلة لفك الحصار.وأضاف البيان أن وحدات مجموعة "الوسط" صدت تسع هجمات أوكرانية في الاتجاهين والشمالي ، وأفشلت محاولة فرار نفذها فوج الهجوم رقم 425 "سكالا" باتجاه قرية غريشينو.