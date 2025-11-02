Advertisement

موسكو: القضاء على وحدات أوكرانية محاصَرة وتقدّم في خاركيف ودونيتسك

02-11-2025 | 09:00
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها واصلت عملياتها الهجومية في خاركيف ودونيتسك، وتمكّنت من القضاء على وحدات أوكرانية محاصَرة، وإحباط محاولات لكسر الطوق العسكري.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن قوات مجموعة "الغرب" حققت تقدّمًا تكتيكيًا في عدة محاور شمال شرقي أوكرانيا، بعد تنفيذ ضربات دقيقة على تجمعات للقوات الأوكرانية في مناطق كوبيانسك وأوزلوفوي ومواقع أخرى.

وأكدت أن القوات الروسية أحبطت محاولة تسلل عبر نهر أوسكول جنوب كوبيانسك، ما أسفر عن مقتل 14 جنديًا أوكرانيًا، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني خسر نحو 20 عنصرًا خلال ثلاث هجمات فاشلة لفك الحصار.

وأضاف البيان أن وحدات مجموعة "الوسط" صدت تسع هجمات أوكرانية في الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي، وأفشلت محاولة فرار نفذها فوج الهجوم رقم 425 "سكالا" باتجاه قرية غريشينو.
 
(إرم نيوز)
