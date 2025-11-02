24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
موسكو: القضاء على وحدات أوكرانية محاصَرة وتقدّم في خاركيف ودونيتسك
Lebanon 24
02-11-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وزارة الدفاع الروسية
إن قواتها واصلت عملياتها الهجومية في خاركيف ودونيتسك، وتمكّنت من
القضاء
على وحدات أوكرانية محاصَرة، وإحباط محاولات لكسر الطوق العسكري.
Advertisement
وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن قوات مجموعة "الغرب" حققت تقدّمًا تكتيكيًا في عدة محاور شمال شرقي
أوكرانيا
، بعد تنفيذ ضربات دقيقة على تجمعات للقوات
الأوكرانية
في مناطق كوبيانسك وأوزلوفوي ومواقع أخرى.
وأكدت أن القوات الروسية أحبطت محاولة تسلل
عبر نهر
أوسكول جنوب كوبيانسك، ما أسفر عن مقتل 14 جنديًا أوكرانيًا، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني خسر نحو 20 عنصرًا خلال ثلاث هجمات فاشلة لفك الحصار.
وأضاف البيان أن وحدات مجموعة "الوسط" صدت تسع هجمات أوكرانية في الاتجاهين
الشمالي
والشمالي
الغربي
، وأفشلت محاولة فرار نفذها فوج الهجوم رقم 425 "سكالا" باتجاه قرية غريشينو.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام روسية: وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
02/11/2025 21:27:36
02/11/2025 21:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في بوكروفسك بدأوا الاستسلام
Lebanon 24
الدفاع الروسية: الجنود الأوكرانيون المحاصرون في بوكروفسك بدأوا الاستسلام
02/11/2025 21:27:36
02/11/2025 21:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة محاصرة بأزمة الرواتب والتعويضات والعسكريون المتقاعدون ممتعضون من سلام
Lebanon 24
الحكومة محاصرة بأزمة الرواتب والتعويضات والعسكريون المتقاعدون ممتعضون من سلام
02/11/2025 21:27:36
02/11/2025 21:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكرانية جديدة وتحاصر أخرى
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكرانية جديدة وتحاصر أخرى
02/11/2025 21:27:36
02/11/2025 21:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع
الأوكرانية
أوكرانيا
شمال شرق
عبر نهر
الشمالي
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس المجلس الأميركي للطاقة
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس المجلس الأميركي للطاقة
13:36 | 2025-11-02
02/11/2025 01:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غير محترفين.. سرقة اللوفر نفذها مجرمون صغار
Lebanon 24
غير محترفين.. سرقة اللوفر نفذها مجرمون صغار
13:26 | 2025-11-02
02/11/2025 01:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة من طهران.. كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة من طهران.. كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟
13:23 | 2025-11-02
02/11/2025 01:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني
Lebanon 24
من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني
13:04 | 2025-11-02
02/11/2025 01:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تايوان تعود إلى الواجهة... رسائل حذرة بين واشنطن وبكين
Lebanon 24
تايوان تعود إلى الواجهة... رسائل حذرة بين واشنطن وبكين
12:47 | 2025-11-02
02/11/2025 12:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
16:05 | 2025-11-01
01/11/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
14:56 | 2025-11-01
01/11/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
16:28 | 2025-11-01
01/11/2025 04:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
Lebanon 24
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
15:10 | 2025-11-01
01/11/2025 03:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:36 | 2025-11-02
رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس المجلس الأميركي للطاقة
13:26 | 2025-11-02
غير محترفين.. سرقة اللوفر نفذها مجرمون صغار
13:23 | 2025-11-02
تفاصيل جديدة من طهران.. كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟
13:04 | 2025-11-02
من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني
12:47 | 2025-11-02
تايوان تعود إلى الواجهة... رسائل حذرة بين واشنطن وبكين
12:47 | 2025-11-02
لاريجاني: لم نرفض التفاوض لكننا لن نقبل بالشروط المسبقة
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
02/11/2025 21:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
02/11/2025 21:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
02/11/2025 21:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24