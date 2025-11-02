24
عربي-دولي
العراق يسجّل 30 هزة داخلية و50 قرب حدوده خلال تشرين الأول
Lebanon 24
02-11-2025
|
10:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الهيئة العامة
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في
العراق
تسجيل 80 هزة أرضية خلال شهر تشرين الأول 2025 داخل البلاد وفي المناطق المحيطة بها.
وأوضح مدير قسم الرصد الزلزالي
علي عبد
الخالق أن من بين هذه الهزات، 30 داخل العراق، بينما سجلت 50 هزة خارج حدوده أو قربها، منها 26 داخل الأراضي
الإيرانية
و21 في
تركيا
و3 في
سوريا
.
وأضاف أن قوة الهزات تراوحت بين 1 و4.3 درجات على مقياس ريختر وبأعماق بؤرية بين 5 و39 كيلومترا، مشيرا إلى أن النشاط الزلزالي داخل العراق تمركز في محافظات السليمانية، ديالى، أربيل،
دهوك
، كركوك،
بغداد
، صلاح الدين، الأنبار وحلبجة، وكانت السليمانية الأكثر نشاطا بتسجيلها 15 هزة أرضية.
وأكد عبد الخالق أن الشهر المنصرم لم يشهد أي هزات آنية أو طارئة، ولم تسجل أية أضرار بشرية أو مادية.
ويرى مختصون في علوم الأرض أن تزايد النشاط الزلزالي في شمال العراق مرتبط بتموضع البلاد على الصفيحة العربية المتأثرة بحركة الصفيحة الأوراسية، ما يجعل المناطق الحدودية مع
إيران
وتركيا من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي، مؤكدين أن معظم الهزات تبقى خفيفة إلى متوسطة الشدة ولا تمثل خطرا مباشرا على السكان. (اليوم السابع)
