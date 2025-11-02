Advertisement

عربي-دولي

وزيرة خارجية بريطانيا: 130 ألف طفل في خطر

Lebanon 24
02-11-2025 | 12:21
A-
A+
Doc-P-1437224-638977082609189263.webp
Doc-P-1437224-638977082609189263.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن ما يحدث في مدينة الفاشر شمال دارفور بالسودان "مروع للغاية"، مشيرة إلى أن بلادها تلقت تقارير موثقة عن إعدامات جرت داخل مستشفى الولادة في المدينة، إضافة إلى جرائم فظيعة ارتكبت بحق المدنيين.
Advertisement
وأوضحت كوبر في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث" أن نحو 130 ألف طفل باتوا في خطر مباشر نتيجة تقدم قوات الدعم السريع في الإقليم، مضيفة أنها قلقة من تقارير تشير إلى استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في السودان.

وشددت على أن بريطانيا تدعم المحادثات التي تقودها "الرباعية" الدولية من أجل التوصل إلى حل للأزمة السودانية.

"لا دور لحركة حماس"
وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن وقف إطلاق النار هش لكنه لا يزال قائماً بفضل المبادرة الأميركية، مؤكدة أن بلادها تمتلك خبرة واسعة في مجال نزع السلاح، وقدمت مقترحات حول آليات نزع السلاح في القطاع.

وأشارت إلى أن لندن عرضت أيضاً خدماتها في عمليات نزع الألغام في غزة، مجددة موقفها بأن "لا دور لحركة حماس في مستقبل حكم غزة أو فلسطين".
وأضافت كوبر أن حماس وافقت سابقاً على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتضمن نزع سلاحها، مؤكدة أن بريطانيا لا ترغب في عودة الصراع في لبنان وتعمل على تفادي أي تصعيد عسكري هناك.
وفي الشأن الإيراني، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن إيران ما زالت تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي البريطاني، مشيرة إلى أن لندن شدّدت العقوبات المفروضة على طهران بسبب مخاوفها من برنامجها النووي، لكنها في الوقت نفسه لا تسعى إلى تصعيد عسكري، بل تفضّل مواصلة الضغط الدبلوماسي لمعالجة الملفات العالقة مع إيران.
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية بريطانيا: نحو 130 ألف طفل في خطر بسبب تقدم قوات الدعم السريع (العربية)
lebanon 24
03/11/2025 03:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: حياة أكثر من 130 ألف طفل في الفاشر معرضة للخطر
lebanon 24
03/11/2025 03:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: أكثر من 64 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا وفقد أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم خلال النزاع في غزة
lebanon 24
03/11/2025 03:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا للعربية: إيران ما زالت تشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي
lebanon 24
03/11/2025 03:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البريطانية

البريطاني

دبلوماسي

الإيراني

العقوبات

دونالد

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-11-02
16:03 | 2025-11-02
16:00 | 2025-11-02
16:00 | 2025-11-02
15:47 | 2025-11-02
15:05 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24