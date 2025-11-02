22
عربي-دولي
وزيرة خارجية بريطانيا: 130 ألف طفل في خطر
Lebanon 24
02-11-2025
|
12:21
أكدت وزيرة الخارجية
البريطانية
إيفيت كوبر أن ما يحدث في مدينة الفاشر شمال دارفور بالسودان "مروع للغاية"، مشيرة إلى أن بلادها تلقت تقارير موثقة عن إعدامات جرت داخل مستشفى الولادة في المدينة، إضافة إلى جرائم فظيعة ارتكبت بحق المدنيين.
وأوضحت كوبر في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث" أن نحو 130 ألف طفل باتوا في خطر مباشر نتيجة تقدم قوات الدعم السريع في الإقليم، مضيفة أنها قلقة من تقارير تشير إلى استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في السودان.
وشددت على أن بريطانيا تدعم المحادثات التي تقودها "الرباعية" الدولية من أجل التوصل إلى حل للأزمة السودانية.
"لا دور لحركة
حماس
"
وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن وقف إطلاق النار هش لكنه لا يزال قائماً بفضل المبادرة الأميركية، مؤكدة أن بلادها تمتلك خبرة واسعة في مجال نزع السلاح، وقدمت مقترحات حول آليات نزع السلاح في القطاع.
وأشارت إلى أن لندن عرضت أيضاً خدماتها في عمليات نزع الألغام في غزة، مجددة موقفها بأن "لا دور لحركة حماس في مستقبل حكم غزة أو فلسطين".
وأضافت كوبر أن حماس وافقت سابقاً على خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
التي تتضمن نزع سلاحها، مؤكدة أن بريطانيا لا ترغب في عودة الصراع في
لبنان
وتعمل على تفادي أي تصعيد عسكري هناك.
وفي الشأن
الإيراني
، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن
إيران
ما زالت تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي
البريطاني
، مشيرة إلى أن لندن شدّدت
العقوبات
المفروضة على طهران بسبب مخاوفها من برنامجها
النووي
، لكنها في الوقت نفسه لا تسعى إلى تصعيد عسكري، بل تفضّل مواصلة الضغط الدبلوماسي لمعالجة الملفات العالقة مع إيران.
