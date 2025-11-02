وزيرة خارجية بريطانيا: 130 ألف طفل في خطر

أكدت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أن ما يحدث في مدينة الفاشر شمال دارفور بالسودان "مروع للغاية"، مشيرة إلى أن بلادها تلقت تقارير موثقة عن إعدامات جرت داخل مستشفى الولادة في المدينة، إضافة إلى جرائم فظيعة ارتكبت بحق المدنيين.

وأوضحت كوبر في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث" أن نحو 130 ألف طفل باتوا في خطر مباشر نتيجة تقدم قوات الدعم السريع في الإقليم، مضيفة أنها قلقة من تقارير تشير إلى استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في السودان.



وشددت على أن بريطانيا تدعم المحادثات التي تقودها "الرباعية" الدولية من أجل التوصل إلى حل للأزمة السودانية.



"لا دور لحركة "

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن وقف إطلاق النار هش لكنه لا يزال قائماً بفضل المبادرة الأميركية، مؤكدة أن بلادها تمتلك خبرة واسعة في مجال نزع السلاح، وقدمت مقترحات حول آليات نزع السلاح في القطاع.



وأشارت إلى أن لندن عرضت أيضاً خدماتها في عمليات نزع الألغام في غزة، مجددة موقفها بأن "لا دور لحركة حماس في مستقبل حكم غزة أو فلسطين".

وأضافت كوبر أن حماس وافقت سابقاً على خطة الرئيس الأميركي التي تتضمن نزع سلاحها، مؤكدة أن بريطانيا لا ترغب في عودة الصراع في وتعمل على تفادي أي تصعيد عسكري هناك.

وفي الشأن ، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن ما زالت تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي ، مشيرة إلى أن لندن شدّدت المفروضة على طهران بسبب مخاوفها من برنامجها ، لكنها في الوقت نفسه لا تسعى إلى تصعيد عسكري، بل تفضّل مواصلة الضغط الدبلوماسي لمعالجة الملفات العالقة مع إيران.