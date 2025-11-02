Advertisement

عربي-دولي

بعد اختراق جوي بطائرة مسيّرة.. تحقيق عاجل في بلجيكا

Lebanon 24
02-11-2025 | 12:37
Doc-P-1437228-638977091278598499.webp
Doc-P-1437228-638977091278598499.webp photos 0
كشف وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن اليوم الأحد أن الشرطة في بلجيكا تحقق في بلاغات عن مشاهدة طائرة مسيرة فوق قاعدة جوية عسكرية، وذلك في أعقاب مشاهدات أخرى للمسيّرات في مناطق عسكرية بالبلاد.
وذكر فرانكن عبر منصة "إكس" أن الحكومة تلقت بلاغات أمس السبت عن تحليق طائرات مسيرة فوق قاعدة كلاين بروجل الجوية في شمال شرق بلجيكا.

كما أضاف أن طائرة هليكوبتر ومركبات للشرطة لاحقت المسيّرة لكن لم تتمكن من إسقاطها، ولم يتمكن جهاز للتشويش على الطائرات المسيرة من توقيفها.

وقال فرانكن "لم يكن مجرد تحليق، بل كان أمرا واضحا يستهدف كلاين بروجل".

فيما أوضح متحدث باسم مكتب فرانكن لرويترز أن الشرطة تحقق في الواقعة. ومن المقرر أن يتناقش وزراء الحكومة بشأن هذه المشاهدات هذا الأسبوع.

ودعا فرانكن الحكومة البلجيكية إلى تعزيز الإنفاق على الدفاعات المضادة للطائرات المسيرة.
