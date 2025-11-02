بعد اختراق جوي بطائرة مسيّرة.. تحقيق عاجل في بلجيكا

كشف البلجيكي اليوم الأحد أن الشرطة في تحقق في بلاغات عن مشاهدة طائرة مسيرة فوق ، وذلك في أعقاب مشاهدات أخرى للمسيّرات في مناطق عسكرية بالبلاد.

وذكر فرانكن عبر منصة "إكس" أن الحكومة تلقت بلاغات أمس السبت عن تحليق طائرات مسيرة فوق قاعدة بروجل الجوية في بلجيكا.



كما أضاف أن طائرة هليكوبتر ومركبات للشرطة لاحقت المسيّرة لكن لم تتمكن من إسقاطها، ولم يتمكن جهاز للتشويش على الطائرات المسيرة من توقيفها.



وقال فرانكن "لم يكن مجرد تحليق، بل كان أمرا واضحا يستهدف كلاين بروجل".



فيما أوضح متحدث باسم مكتب فرانكن لرويترز أن الشرطة تحقق في الواقعة. ومن المقرر أن يتناقش بشأن هذه المشاهدات هذا الأسبوع.



ودعا فرانكن الحكومة البلجيكية إلى تعزيز الإنفاق على الدفاعات المضادة للطائرات المسيرة.