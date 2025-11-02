من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ بلاده تسلّمت منظومات دفاع جوي جديدة من طراز "باتريوت" من ، في خطوة وصفها بأنها تعزز قدرة على حماية أجوائها من الهجمات الروسية.وقال زيلينسكي عبر تلغرام: "لقد عززنا الدفاع الجوي الأوكراني بمنظومات باتريوت، وأتقدم بجزيل الشكر لألمانيا والمستشار فريدريش ميرتس على هذه الخطوة المشتركة".وتأتي هذه الخطوة في وقت وافق فيه البنتاغون على تزويد بصواريخ "توماهوك"، ما أثار انتقادات روسية حادة، إذ اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لن يسهم في حلّ الصراع بل سيزيده تعقيداً".وكان الألماني بوريس بيستوريوس أعلن منتصف تشرين الأول أن بلاده ستموّل حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون دولار مخصصة لأوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت ورادارات وصواريخ مدفعية دقيقة، إضافة إلى تسليم نظامين إضافيين من طراز "IRIS-T" وصواريخ دفاعية محمولة على الكتف.وبحسب بيستوريوس، تجاوزت قيمة المساعدات العسكرية الإضافية التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا ملياري منذ بدء الحرب.في المقابل، تواصل تصعيد هجماتها على البنية التحتية ، خصوصاً منشآت الطاقة، فيما ترد كييف بهجمات بطائرات مسيّرة داخل الأراضي الروسية تستهدف منشآت والغاز بهدف إضعاف الموارد الاقتصادية لموسكو. (العربية)