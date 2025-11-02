Advertisement

عربي-دولي

من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني

Lebanon 24
02-11-2025 | 13:04
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ بلاده تسلّمت منظومات دفاع جوي جديدة من طراز "باتريوت" من ألمانيا، في خطوة وصفها بأنها تعزز قدرة أوكرانيا على حماية أجوائها من الهجمات الروسية.
وقال زيلينسكي عبر تلغرام: "لقد عززنا الدفاع الجوي الأوكراني بمنظومات باتريوت، وأتقدم بجزيل الشكر لألمانيا والمستشار فريدريش ميرتس على هذه الخطوة المشتركة".

وتأتي هذه الخطوة في وقت وافق فيه البنتاغون على تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، ما أثار انتقادات روسية حادة، إذ اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لن يسهم في حلّ الصراع بل سيزيده تعقيداً".

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعلن منتصف تشرين الأول أن بلاده ستموّل حزمة أسلحة أميركية بقيمة 500 مليون دولار مخصصة لأوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت ورادارات وصواريخ مدفعية دقيقة، إضافة إلى تسليم نظامين إضافيين من طراز "IRIS-T" وصواريخ دفاعية محمولة على الكتف.

وبحسب بيستوريوس، تجاوزت قيمة المساعدات العسكرية الإضافية التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا ملياري يورو منذ بدء الحرب.

في المقابل، تواصل روسيا تصعيد هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية، خصوصاً منشآت الطاقة، فيما ترد كييف بهجمات بطائرات مسيّرة داخل الأراضي الروسية تستهدف منشآت النفط والغاز بهدف إضعاف الموارد الاقتصادية لموسكو. (العربية)
